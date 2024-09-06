Антон Смольский: «В первые дни была акклиматизация, не до конца ее прошел – сплю до победного, высыпаюсь. Но не скажу, что это повлияло на форму»

Антон Смольский прокомментировал победу в спринте на летнем Кубке Содружества

Соревнования проходят в Красноярске.

«Биатлон начинается после заключительной стойки, так что нельзя бросать, если на первом рубеже не все задалось. Нужно бороться до последней секунды, тут нельзя опускать руки – только вперед и бороться.

Состояние неплохое, рабочее. Но в первые дни была акклиматизация, не до конца ее прошел – сплю до победного, высыпаюсь. Но не скажу, что это повлияло на форму», – сказал белорусский биатлонист в эфире «Матч ТВ».