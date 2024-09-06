Антон Смольский: «В первые дни была акклиматизация, не до конца ее прошел – сплю до победного, высыпаюсь. Но не скажу, что это повлияло на форму»
Антон Смольский прокомментировал победу в спринте на летнем Кубке Содружества
Соревнования проходят в Красноярске.
«Биатлон начинается после заключительной стойки, так что нельзя бросать, если на первом рубеже не все задалось. Нужно бороться до последней секунды, тут нельзя опускать руки – только вперед и бороться.
Состояние неплохое, рабочее. Но в первые дни была акклиматизация, не до конца ее прошел – сплю до победного, высыпаюсь. Но не скажу, что это повлияло на форму», – сказал белорусский биатлонист в эфире «Матч ТВ».
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости