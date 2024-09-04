Дарья Виролайнен сообщила о беременности
Экс-биатлонистка сбоорной России Дарья Виролайнен сообщила о беременности
Об этом 35-летняя спортсменка, в прошлом сезоне выступавшая за Финляндию, сообщила в соцсетях.
«Как я провела лето… или время с семьей бесценно», – написала Виролайнен, опубликовав фото.
Виролайнен – призер этапов Кубка мира и чемпионка Европы в сингл-миксте. В 2022-м у нее родился третий сын.
Фото: страница Дарьи Виролайнен.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: инстаграм Дарьи Виролайнен
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