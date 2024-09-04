Экс-биатлонистка сбоорной России Дарья Виролайнен сообщила о беременности

Об этом 35-летняя спортсменка, в прошлом сезоне выступавшая за Финляндию, сообщила в соцсетях.

«Как я провела лето… или время с семьей бесценно», – написала Виролайнен, опубликовав фото.

Виролайнен – призер этапов Кубка мира и чемпионка Европы в сингл-миксте. В 2022-м у нее родился третий сын.

Фото: страница Дарьи Виролайнен.