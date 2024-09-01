Летний биатлон. Чемпионат Италии. Виттоцци и Хофер выиграли спринты, Трабукки и Романин – 2-е, Джакомель – 3-й
Лиза Виттоцци и Лукас Хофер выиграли спринты на летнем чемпионате Италии
Женская и мужская гонки прошли 31 августа.
Чемпионат Италии по летнему биатлону
Форни-Авольтри
31 августа
Спринты
Женщины
1. Лиза Виттоцци – 20.26,1 (1)
2. Мартина Трабукки – 2.14,3 (1)
3. Ребекка Пасслер – 2.35,2 (2)
4. Микела Каррара – 2.59,0 (4)
5. Самуэла Комола – 2.59,1 (2)
6. Ханна Аухенталлер – 3.35,8 (4)
Мужчины
1. Лукас Хофер – 24.26,9 (2)
2. Никола Романин – 7,7 (0)
3. Томмазо Джакомель – 14,4 (2)
4. Даниэле Каппеллари – 36,8 (0)
5. Элия Дзени – 1.11,7 (2)
6. Патрик Браунхофер – 1.18,3 (1)...
11. Дидье Бьона – 2.35,4 (6)
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
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