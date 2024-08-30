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  • Виктория Сливко: «У меня есть мечта пробежаться с лыжниками, где-нибудь на Кубке России. На 10 км я, наверное, могла бы быть рядом с «двадцаточкой»
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Виктория Сливко: «У меня есть мечта пробежаться с лыжниками, где-нибудь на Кубке России. На 10 км я, наверное, могла бы быть рядом с «двадцаточкой»

Биатлонистка Виктория Сливко заявила о желании выступить в лыжных гонках

Сливко – чемпионка Европы и многократный победитель российских соревнований. В прошедшем сезоне она заняла второе место в общем зачете Кубка страны по биатлону.

– Было ли у тебя когда-нибудь желание попробовать себя в лыжных гонках или свериться с лыжниками? Как ты считаешь, как бы ты выглядела наравне с ними?

– Да, у меня есть такая мечта – пробежаться с лыжниками, именно где-нибудь на Кубке России. На чемпионате России это, конечно, наверное, будет слишком уж шикарно для меня.

Я не считаю, что я прям какой-то такой бегунок, и у нас достаточно в Тюмени сильных лыжниц. Знаешь, вот Алина Кудисова бегала, «спасала» Югру, так скажем, потому что у них недостаточно спортсменов и она сильнее, чем лыжницы.

У нас в Тюмени, конечно, конкуренция очень высокая, но все равно я бы хотела попробовать себя в лыжных гонках. Не знаю, какая бы я там была, какое бы место я заняла. Но думаю, если бы это были какие-нибудь 10 км, то я, наверное, могла бы быть рядом с «двадцаточкой», – сказала Сливко в интервью на ютуб-канале Киры Дюжевой.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ютуб-канал Киры Дюжевой
logoсборная России жен
лыжные гонки
чемпионат России
logoКубок России
logoВиктория Сливко
Алина Кудисова
Кира Дюжева
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