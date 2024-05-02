Михаил Шашилов: «Грухвиной еще надо дать шанс. У нас не так много молодых функционально одаренных спортсменок»

Тренер Михаил Шашилов высказался об изменениях в составе его группы.

– Состав вашей команды не претерпел больших изменений. Так ли перспективны Кира Дюжева и Анна Грухвина, чтобы в отсутствие серьезных результатов их включать в состав первой команды?

– Думаю, с ними нужно продолжать работать, тем более раз мы берем лыжницу из сборной. Что-то не получилось, будем смотреть, может быть, в середине сезона мы заведем кого-то другого, но Грухвиной еще надо дать шанс. По ней говорили президенты федераций, я разговаривал. Надо дать ей два года, чтобы стабилизироваться. У нас не так много молодых функционально одаренных спортсменок, кому надо дать шанс.

Что касается Киры Дюжевой, это безусловно перспективный человек, но если она в этом году не перестроится и не обратит весь свой взгляд на спорт, то дальше ей будет проблематично оставаться в команде.

На сегодня она самая быстрая юниорка и на дистанции не уступает сильным спортсменкам, включая Анастасию Батманову и Анастасию Зырянову. Непростая она. Надо уделить ей внимание, дать возможность поработать и попробовать затянуть. На данном этапе я бы не хотел её упускать и дал бы ей шанс.

– Как относитесь к ее экспериментам в роли визажиста команды?

– На данном этапе это у нее получается лучше, чем биатлон. В этом есть небольшая проблема, будем разговаривать. Не так много у нас таких спортсменов, функционально развитых и готовых показывать результаты в биатлоне. Мы с вами как-то рассуждали, что только единицы прошли путь от детских Олимпийских игр до Кубка мира.

– Как относитесь к тому, что вашу группу пополнит Виктория Сливко? Насколько она усилит внутреннюю конкуренцию в команде?

– Конкуренция у нас в группе и так достаточная, скорее всего это надо ей, а не другим спортсменкам, которые и так работают безукоризненно и понимают, зачем они там находятся, – сказал Шашилов.