Дмитрий Васильев: «Не верю, что США лишат права проведения Олимпиады. Это очередной спектакль, дабы оправдаться перед мировой общественностью»

Теги допинг МОК Ричард Паунд WADA Дмитрий Васильев Лос-Анджелес-2028 Олимпиада-2034 Биатлон

Дмитрий Васильев не верит, что США лишат права проведения Олимпийских игр.

Ранее экс-глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд предположил, что это случится, если Антидопинговое агентство США (USADA) лишат статуса соответствия кодексу WADA.

Летняя Олимпиада-2028 должна пройти в Лос-Анджелесе, Солт-Лейк-Сити претендует на проведение зимних Игр-2034.

«Не верю, что США лишат права проведения Олимпиады. Это очередной спектакль, дабы оправдаться перед мировой общественностью, которая видит всю абсурдность ситуации со стороны WADA и МОК. Люди не глупые, они постепенно начинают прозревать и анализировалось, действительно ли Россия виновата в допинговом скандале.

Почему-то в скандалах, которые происходят на Западе, чаще всего замешаны американцы. Но при этом они ни в чем не виноваты. Для того чтобы снизить градус напряженности, был устроен вот этот спектакль. Чтобы показать, что у них полная демократия и даже американцы могут быть подвергнуты каким-то санкциям.

Это глупость несусветная. Кто будет платить WADA и МОК, если американцев отстранят? Все это полное вранье и расчет на безграмотность мирового сообщества, которое не разбирается в деталях», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Кто ему всё время звонит и спрашивает? Не для себя интересуюсь, друг из деревни спрашивает
+2
0
+2
Ответ Mehmet Okur
Кто ему всё время звонит и спрашивает? Не для себя интересуюсь, друг из деревни спрашивает
На данный момент делать нефиг Яну Мельнику из Спортэкспресса)))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий