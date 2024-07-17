Татьяна Тарасова: «США никто не лишит права проводить Олимпийские игры. Это огромная спортивная страна»

Теги Татьяна Тарасова допинг Ричард Паунд USADA WADA Лос-Анджелес-2028 Олимпиада-2034 Фигурное катание

Татьяна Тарасова уверена, что США не лишат права проводить Олимпиаду.

Ранее экс-глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд предположил, что это может случиться, если Антидопинговое агентство США (USADA) лишат статуса соответствия.

«Мы же не будем радоваться, если США лишат права проводить Олимпийские игры, нам все равно не дадут [проводить Олимпиаду]. Почему я должна радоваться?

США никто не лишит права проводить Игры, это огромная спортивная страна. Допинг не надо употреблять, тогда ничего не повлияет, это нельзя делать.

Я сама работала в спорте высших достижений несколько десятилетий, могу сказать, что можно обойтись без допинга, обыгрывая всех», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию. 

США примут летнюю Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе, на зимние Игры-2034 претендует Солт-Лейк-Сити.

Экс-глава WADA Паунд: «США могут лишиться статуса соответствия. Тогда они не смогут принимать Олимпийские игры»

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37 комментариев
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Ответ REA-13
США, конечно, не отстранят, но совсем не потому, что "это огромная спортивная страна". А Тарасовой уже пора бы и отдохнуть, вроде старая и больная, а пургу уже который день несет без остановки.
Ну вообще то огромная и спортивная, и прикол в том что это не зависит от правительства и президента.У них просто высокая платежеспособность населения и высокое во влечение в коммерцелизацию.И вуаля вот миллионых людей желающих зарабатоть придумывают,ищут, оптимизирует, кто силикон придумал не только в обувь но и в грудь пихать, а кто то в кино пошел а кто в спорт.И вауля студенический спорт, какого нибудь америкаского футбола собирает больше чем профессиональынцй в России. А значит больше во влеченных людей даже на уровне любителей, значит больше студенческих команда ,лиг и тому подобного а значит еще куча организации которые сами себя отбивают и не требует подачек от властей. Еще раз США большая спортивная страна, настолько большая что ей и между народные соренование не нужны что бы собирать огроменные стадионы по Бейсболу,Хоккею, Футболу и Баскетболу с Наскаром, и платить такие деньги, что даже Месси с его способностью продавать свое лицо всему миру будет завидно.И ни один Обама не требует со спортсменов упомянуть его личное величик в этом вопросе, потому что спорт сам по себе, все что государство сделало это обеспечило большой уровень платежеспособности.А населении куда хочет туда и несет свои бабки.
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Англия была огромной футбольной страной. Но в свое время ее отстранили и надолго
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Ответ Oleandra
Мало того, это единственная сверхдержава.
Китай: я для тебя что, шутка, что ли?
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США, конечно, не отстранят, но совсем не потому, что "это огромная спортивная страна". А Тарасовой уже пора бы и отдохнуть, вроде старая и больная, а пургу уже который день несет без остановки.
+17
-10
+7
Ответ ta-tosha
По сравнению с США - да шутка, и очень смешная. Китай полностью зависит от штатов, убери оттуда товарооборот и американские инвестиции - и Китая не будет, в один день. Китайцы сами это признают
Убрать из Китая товарооборот? Чего?
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Ответ Константин Лобандиевский
Ну не совсем... Постоянно спортсмены приходят на прием к президенту США лизать задницы... Гимн США обязателен на соревнованиях. В целом селебрити активно используются во всякой пропаганде Корпорации тайно принимают правила игры разработанные thinktankами Население несет бабки туда куда велит гугл... И силикон уже не только в грудь пихают, и травят себя опиоидами или антидепрессантами. Целая эпидемия...
От визита к президенту можно отказаться, как это сделали Денвер Наггетс и ГСВ. И если Денвер придумал про важность подготовки к матчу, то ГСВ прямо заявил о неприязни к Трампу

Гимн обязателен, но что плохого в гимне?

Селебрити используются, но ты не заставишь крайне демократичного селебу топить за Трампа и надавить особо не получится. Чего нельзя сказать о какой нибудь Ивлеевой, которая сначала была за одно, а потом вдруг превратилась в благородную патриотку Путина и СВО

Про теории заговоров от корпораций писать не буду
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И союзу никто не запрещал ехать на ОИ 1984, вот статус был у страны, не то что сейчас
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Вот почему Игры дружбы перенесли, ждали пополнение
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«Матвеич покупал пиво в банках, осторожно переливал его в отечественные бутылки, а потом употреблял.
Так он унижал западный мир»

Кир Булычев, «Вид на битву с высоты»
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Ответ Oleandra
Мало того, это единственная сверхдержава.
Зря Китай сбрасываете, у них почти полтора ярда людей и экономика не в заднице, как у Индии. Даже если считать, что каждый пятый в Китае платежеспособен - это уже как всё население штатов
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Это процентов 80 спонсорского дохода МОК (по месту нахождения компаний-спонсоров).
+1
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Ответ REA-13
США, конечно, не отстранят, но совсем не потому, что "это огромная спортивная страна". А Тарасовой уже пора бы и отдохнуть, вроде старая и больная, а пургу уже который день несет без остановки.
Мне кажется, это вам пора отдохнуть.
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Ну, так себе аргумент... Нам не помогло.
+2
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Конечно США никто не отсранит, все МОК ВАДА и прочие организации у них с руки прикормленные, что им скажут, то и делают! А про допинг, лучше ничего не говорить, потому что США имея таких спортсменов как Баилз, Фелпс , сестер Уильямс и прочих, лицемерно рассуждают о чистом спорте!
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Просто Паунд начитался Оруэлла.
Вот его и торкнуло :)
+2
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"США никто не лишит права проводить Игры, это огромная спортивная страна" - то есть, Россию лишили даже права участия потому что это огромная не спортивная страна? )))
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нас лишили олимпиады не из-за допинга, а из-за Крыма
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Конечно! Где вы видели, чтобы сами себя отстраняли? Весь мировой спорт, все официальные структуры сидят на глубоком кукане у американцев.
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Конечно можно обойтись без допинга где то примерно на уровне областных соревнований.
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Ответ Сицилийский виноград
Китай: я для тебя что, шутка, что ли?
По сравнению с США - да шутка, и очень смешная. Китай полностью зависит от штатов, убери оттуда товарооборот и американские инвестиции - и Китая не будет, в один день. Китайцы сами это признают
+9
-9
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Ответ Сицилийский виноград
Китай: я для тебя что, шутка, что ли?
ну вообще-то, да, шутка
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-2
0
Ответ ta-tosha
По сравнению с США - да шутка, и очень смешная. Китай полностью зависит от штатов, убери оттуда товарооборот и американские инвестиции - и Китая не будет, в один день. Китайцы сами это признают
Вообще-то наоборот - США не будет без китайского экспорта. Там всё встанет в один день
США лишь контролируют мир через финансовую систему, собирая со всех ренту. Что позволяет им иметь дефицит торгового баланса в триллион долларов
Но Трамп уверенно хочет срубить этот сук
+3
-3
0
Ответ Tun
Зря Китай сбрасываете, у них почти полтора ярда людей и экономика не в заднице, как у Индии. Даже если считать, что каждый пятый в Китае платежеспособен - это уже как всё население штатов
Если Европа и Америка массово перенесет свои производства из Китая в Индию, что сейчас и происходит, - Индия через пару лет будет мощнее Китая, а Китай вернётся в эпоху Мао Дзе Пердуна. Почему мощнее? - да потому что Индия вместе с США и Украиной в тройке самых больших держав мира по уровню и количеству ИТ персонала, а Китай - в заднице, в глубокой
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Ответ крокодил в ванной
Татьяна Тарасова: «Россию никто не отстранит от Олимпийских игр. Это огромная спортивная страна»
Не настолько огромная, не будем обманываться
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Ответ deligy
Это процентов 80 спонсорского дохода МОК (по месту нахождения компаний-спонсоров).
ну на их место придут другие
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0
Ответ ilya1809
Ну вообще то огромная и спортивная, и прикол в том что это не зависит от правительства и президента.У них просто высокая платежеспособность населения и высокое во влечение в коммерцелизацию.И вуаля вот миллионых людей желающих зарабатоть придумывают,ищут, оптимизирует, кто силикон придумал не только в обувь но и в грудь пихать, а кто то в кино пошел а кто в спорт.И вауля студенический спорт, какого нибудь америкаского футбола собирает больше чем профессиональынцй в России. А значит больше во влеченных людей даже на уровне любителей, значит больше студенческих команда ,лиг и тому подобного а значит еще куча организации которые сами себя отбивают и не требует подачек от властей. Еще раз США большая спортивная страна, настолько большая что ей и между народные соренование не нужны что бы собирать огроменные стадионы по Бейсболу,Хоккею, Футболу и Баскетболу с Наскаром, и платить такие деньги, что даже Месси с его способностью продавать свое лицо всему миру будет завидно.И ни один Обама не требует со спортсменов упомянуть его личное величик в этом вопросе, потому что спорт сам по себе, все что государство сделало это обеспечило большой уровень платежеспособности.А населении куда хочет туда и несет свои бабки.
Ну не совсем... Постоянно спортсмены приходят на прием к президенту США лизать задницы... Гимн США обязателен на соревнованиях. В целом селебрити активно используются во всякой пропаганде
Корпорации тайно принимают правила игры разработанные thinktankами
Население несет бабки туда куда велит гугл... И силикон уже не только в грудь пихают, и травят себя опиоидами или антидепрессантами. Целая эпидемия...
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-5
0
Татьяна Тарасова: «Россию никто не отстранит от Олимпийских игр. Это огромная спортивная страна»
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Ответ Константин Лобандиевский
Англия была огромной футбольной страной. Но в свое время ее отстранили и надолго
На то время Англия уже потеряла статус супердержавы, сша сейчас любого раком поставит кто на неё бочку катить начнёт
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