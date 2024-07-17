Татьяна Тарасова: «США никто не лишит права проводить Олимпийские игры. Это огромная спортивная страна»

Татьяна Тарасова уверена, что США не лишат права проводить Олимпиаду.

Ранее экс-глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд предположил, что это может случиться, если Антидопинговое агентство США (USADA) лишат статуса соответствия.

«Мы же не будем радоваться, если США лишат права проводить Олимпийские игры, нам все равно не дадут [проводить Олимпиаду]. Почему я должна радоваться?

США никто не лишит права проводить Игры, это огромная спортивная страна. Допинг не надо употреблять, тогда ничего не повлияет, это нельзя делать.

Я сама работала в спорте высших достижений несколько десятилетий, могу сказать, что можно обойтись без допинга, обыгрывая всех», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

США примут летнюю Олимпиаду-2028 в , на зимние Игры-2034 претендует Солт-Лейк-Сити.

Экс-глава WADA Паунд: «США могут лишиться статуса соответствия. Тогда они не смогут принимать Олимпийские игры»