Татьяна Тарасова: «США никто не лишит права проводить Олимпийские игры. Это огромная спортивная страна»
Татьяна Тарасова уверена, что США не лишат права проводить Олимпиаду.
Ранее экс-глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд предположил, что это может случиться, если Антидопинговое агентство США (USADA) лишат статуса соответствия.
«Мы же не будем радоваться, если США лишат права проводить Олимпийские игры, нам все равно не дадут [проводить Олимпиаду]. Почему я должна радоваться?
США никто не лишит права проводить Игры, это огромная спортивная страна. Допинг не надо употреблять, тогда ничего не повлияет, это нельзя делать.
Я сама работала в спорте высших достижений несколько десятилетий, могу сказать, что можно обойтись без допинга, обыгрывая всех», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
США примут летнюю Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе, на зимние Игры-2034 претендует Солт-Лейк-Сити.
Экс-глава WADA Паунд: «США могут лишиться статуса соответствия. Тогда они не смогут принимать Олимпийские игры»
Гимн обязателен, но что плохого в гимне?
Селебрити используются, но ты не заставишь крайне демократичного селебу топить за Трампа и надавить особо не получится. Чего нельзя сказать о какой нибудь Ивлеевой, которая сначала была за одно, а потом вдруг превратилась в благородную патриотку Путина и СВО
Про теории заговоров от корпораций писать не буду
Так он унижал западный мир»
Кир Булычев, «Вид на битву с высоты»
Вот его и торкнуло :)
США лишь контролируют мир через финансовую систему, собирая со всех ренту. Что позволяет им иметь дефицит торгового баланса в триллион долларов
Но Трамп уверенно хочет срубить этот сук
Корпорации тайно принимают правила игры разработанные thinktankами
Население несет бабки туда куда велит гугл... И силикон уже не только в грудь пихают, и травят себя опиоидами или антидепрессантами. Целая эпидемия...