Латыпов на сборе в Сочи: «5-часовой поход дал насладиться местными красотами и собрать всю команду для отличного фото»

Биатлонист Эдуард Латыпов опубликовал фото со сборов в Сочи.

«Сочи. Первый сбор. 5-часовой поход дал нам насладиться местными красотами, ну и собрать всю команду вместе для отличной фотографии», – написал в соцсети трехкратный призер Олимпиады-2022.

Латыпов готовится к сезону под руководством Юрия Каминского, в чьей группе также тренируются Даниил Серохвостов, Кирилл Бажин, Ильназ Мухамедзянов, Василий Томшин, Александр Корнев, Евгений Сидоров и Иван Колотов.

Фото: страница Эдуарда Латыпова.