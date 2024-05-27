Латыпов на сборе в Сочи: «5-часовой поход дал насладиться местными красотами и собрать всю команду для отличного фото»

Теги сборная России фото Эдуард Латыпов Биатлон

Биатлонист Эдуард Латыпов опубликовал фото со сборов в Сочи.

«Сочи. Первый сбор. 5-часовой поход дал нам насладиться местными красотами, ну и собрать всю команду вместе для отличной фотографии», – написал в соцсети трехкратный призер Олимпиады-2022.

Латыпов готовится к сезону под руководством Юрия Каминского, в чьей группе также тренируются Даниил Серохвостов, Кирилл Бажин, Ильназ Мухамедзянов, Василий Томшин, Александр Корнев, Евгений Сидоров и Иван Колотов.

Фото: страница Эдуарда Латыпова.

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий