Екатерина Юрлова-Перхт: «Все говорят, что мы не смешиваем спорт с чем-то другим, но налицо совершенно обратное»

Теги сборная России жен Екатерина Юрлова-Перхт Спорт-Экспресс Биатлон

Екатерина Юрлова-Перхт высказалась об отстранении россиян от международных турниров.

— Как относитесь к отстранению российских спортсменов?

— Плохо отношусь. Потому что все говорят, что мы не смешиваем спорт с чем-то другим, но налицо совершенно обратное. Я считаю, что спортсмены здесь совсем не виноваты. Им приходится просто отдуваться за все остальное.

Я желаю тем, кто сейчас выступает, набраться терпения. Очень надеюсь, что в скором времени эти запреты будут сняты.

— Ехать или не ехать на Олимпиаду? В каком статусе?

— Это вопрос, у которого есть два мнения. С одной стороны, есть спортсмены, для которых очень важно наличие гимна и флага. Я их прекрасно понимаю и в какой-то мере поддерживаю.

С другой стороны, есть спортсмены, для которых данные Олимпийские игры — это, может быть, заключительный шанс в спортивной карьере. Многие тратят на это большую часть своей жизни. И вроде бы была возможность — и тут же ее нет.

У меня особые отношения с Олимпийскими играми. Я так ни на одну и не съездила из четырех возможных. Поэтому прекрасно понимаю тех спортсменов, которые сейчас в этой ситуацию, — сказала Юрлова-Перхт.

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4 комментария
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вот пример когда спортсменка средних возможностей в лыжах, но не в стрелковой части, стала ЧМ в индивидуалке, по-моему это последняя золотая личка у нас за 10 лет, которой гордятся , так как более нечем, если не прав , поправьте, а так то некоторые губошлепы выступают против моей самой любимой и почитаемой дисциплины! Катерине успехов во всем
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Сказала бы что без шансов(поездка на ОИ) в ближайшие 15 лет да и дело с концом...
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Ответ Patriot
Сказала бы что без шансов(поездка на ОИ) в ближайшие 15 лет да и дело с концом...
Ну, почему на 15? Немцев только на 7 лет отстраняли, здесь примерно так же, тем более все перекрасятся на лету, если что
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