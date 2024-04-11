Екатерина Юрлова-Перхт: «Все говорят, что мы не смешиваем спорт с чем-то другим, но налицо совершенно обратное»

Екатерина Юрлова-Перхт высказалась об отстранении россиян от международных турниров.

— Как относитесь к отстранению российских спортсменов?

— Плохо отношусь. Потому что все говорят, что мы не смешиваем спорт с чем-то другим, но налицо совершенно обратное. Я считаю, что спортсмены здесь совсем не виноваты. Им приходится просто отдуваться за все остальное.

Я желаю тем, кто сейчас выступает, набраться терпения. Очень надеюсь, что в скором времени эти запреты будут сняты.

— Ехать или не ехать на Олимпиаду? В каком статусе?

— Это вопрос, у которого есть два мнения. С одной стороны, есть спортсмены, для которых очень важно наличие гимна и флага. Я их прекрасно понимаю и в какой-то мере поддерживаю.

С другой стороны, есть спортсмены, для которых данные Олимпийские игры — это, может быть, заключительный шанс в спортивной карьере. Многие тратят на это большую часть своей жизни. И вроде бы была возможность — и тут же ее нет.

У меня особые отношения с Олимпийскими играми. Я так ни на одну и не съездила из четырех возможных. Поэтому прекрасно понимаю тех спортсменов, которые сейчас в этой ситуацию, — сказала Юрлова-Перхт.