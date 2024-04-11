Екатерина Юрлова-Перхт: «Если мои знания и опыт будут полезны молодежи, я буду очень рада. Есть желание помогать молодым спортсменам»

Теги сборная России жен Екатерина Юрлова-Перхт ТАСС Биатлон

Екатерина Юрлова-Перхт заявила, что хотела бы помогать молодым спортсменам.

Сегодня чемпионка мира объявила о завершении спортивной карьеры. 

«Для меня (после завершения спортивной карьеры) – это околоспортивная тема, пока больше не могу сказать.

Если мои знания, опыт будут полезны молодежи, я буду очень рада. Есть желание помогать молодым спортсменам, потому что многие интересуются и спрашивают совета.

Хотелось бы в какой-то форме при поддержке региона что-то сделать, но перерастет ли это в постоянную тренерскую работу, я не могу сказать», – сказала Юрлова-Перхт.

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