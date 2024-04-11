Исполнительный директор СБР рассказал об изменениях в программе этапа Кубка Содружества.

Финал Кубка Содружества по биатлону пройдет в Мурманске 12-14 апреля.

— По поводу погоды. Позавчера мы с Николаем Степановичем Загурским смотрели гонки чемпионата Норвегии. Могу сказать, что здесь трассы королевские по сравнению с тем, где проходил чемпионат Норвегии по биатлону. Главное, что все спортсмены в одинаковых условиях.

Кстати, у нас заявлены 47 мужчин и 31 женщина. Поэтому, скорее всего, масс-старт в воскресенье у мужчин будет большой, а женский — обычный.

— Как будут формироваться команды на смешанные эстафеты? По регионам?

— Нет. Здесь выступает две сборные: Беларуси и России. Поэтому, наконец, эстафеты будут формироваться из сборников, а не по регионам.

Старшие тренеры будут составлять команды так, как им хочется.

Не знаю, ка они сформируют, но информацию об этом они дали. Это в первый раз, когда против сборной Белоруссии будет выступать сборная России, — сказал Александр Пак.