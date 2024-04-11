Пак о финале Кубка Содружества: «Масс-старт у мужчин будет большой, а женский — обычный. Эстафеты будут формироваться из сборников, а не по регионам»

Теги сборная России сборная России жен сборная Беларуси жен сборная Беларуси Александр Пак Спорт-Экспресс Кубок Содружества Биатлон

Исполнительный директор СБР рассказал об изменениях в программе этапа Кубка Содружества.

Финал Кубка Содружества по биатлону пройдет в Мурманске 12-14 апреля. 

— По поводу погоды. Позавчера мы с Николаем Степановичем Загурским смотрели гонки чемпионата Норвегии. Могу сказать, что здесь трассы королевские по сравнению с тем, где проходил чемпионат Норвегии по биатлону. Главное, что все спортсмены в одинаковых условиях.

Кстати, у нас заявлены 47 мужчин и 31 женщина. Поэтому, скорее всего, масс-старт в воскресенье у мужчин будет большой, а женский — обычный.

— Как будут формироваться команды на смешанные эстафеты? По регионам?

— Нет. Здесь выступает две сборные: Беларуси и России. Поэтому, наконец, эстафеты будут формироваться из сборников, а не по регионам.
Старшие тренеры будут составлять команды так, как им хочется.

Не знаю, ка они сформируют, но информацию об этом они дали. Это в первый раз, когда против сборной Белоруссии будет выступать сборная России, — сказал Александр Пак. 

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1 комментарий
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пак тоже побежит в смешной эстафете?..
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