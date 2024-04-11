Юрлова-Перхт о завершении карьеры: «Мысль появилась давно, жила с ней не один год. Я мало выступала в последние сезоны»

Екатерина Юрлова-Перхт заявила, что несколько лет думала о завершении карьеры.

Чемпионка мира по биатлону объявила об уходе из спорта по окончании текущего сезона. Она выступит на этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Мурманске.

– К Мурманской области я питаю нежные чувства, потому что эта земля была трамплином моей профессиональной деятельности. Здесь я выступала на соревнованиях в юности, проводила тренировочные сборы, где чувствовала себя прекрасно.

Когда я узнала, что тут пройдет завершающий этап сезона, то мне было вдвойне приятно завершить карьеру именно здесь. Мысль появилась давно, жила с ней не один год. В связи с событиями, которые произошли в мире, у меня осталось чувство нереализованности и недосказанности.

– Почему решение принято в этом сезоне, а не в прошлом? Какое отличие между ними?

– У меня были мысли закончить и в прошлом, и позапрошлом. Я мало выступала в последние сезоны, это были только основные старты. В этом году мне было интересно выступить на Спартакиаде, потому что она проводилась впервые. Место и соревнования были потрясающими. Мне хотелось побывать в Златоусте, потому там я была еще в школе, – рассказала Юрлова-Перхт.