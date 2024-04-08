Слепцова о завершении карьеры: «Сразу вздохнула, столько камней упало с плеч. Потом ни на секунду не появлялось желание побеждать, оно просто умерло во мне»

Слепцова заявила, что в ней «умерло желание побеждать» после ухода из спорта.

Светлана Слепцова – олимпийская чемпионка и чемпионка мира по биатлону в эстафете. Она завершила карьеру в 2017 году.

«Как только я завершила карьеру, сразу вздохнула, ведь столько камней упало с плеч. У меня потом ни на секунду не появлялось это желание побеждать, оно просто умерло во мне.

Меня многие спрашивают, почему я не катаюсь на лыжах. А я просто не хочу! Когда на марафоне вышла на старт (6 и 7 апреля в Ханты-Мансийске проходил Югорский лыжный марафон – Sports), это был раз седьмой, когда я за год вставала на лыжи.

Меня многие спрашивают, как готовилась, а я отвечаю: «К чему?», ха-ха. Я выхожу кататься в свое удовольствие, и не нужно мне никаких медалей. Для чего мне они? Мне говорят: «Выиграешь деньги». Да, классно, но я не хочу, у меня нет жажды побеждать», – рассказала Слепцова.