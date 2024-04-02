Анна Сола: «Общаюсь со многими спортсменами и знаю, что на Кубке мира нас действительно ждут. Хорошо общаемся с Тандревольд, Симон»

Теги Кубок мира по биатлону сборная Норвегии жен сборная Франции жен сборная Беларуси жен Анна Сола Жюлия Симон Ингрид Ланмарк Тандревольд Биатлон

Анна Сола заявила, что на Кубке мира по биатлону ждут возвращения белорусов.

– Как идет обсуждение, хотят ли нас видеть на Кубке мира, какие новости?

– Не знаю, как думает руководство, я с ними не общаюсь, это нужно спрашивать у других людей. Общаюсь со многими спортсменами и знаю, что нас там действительно ждут.

Пока не было ни одного спортсмена, который бы не очень хорошо к нам относился. Все поддерживают.

Мы очень хорошо общаемся с Ингрид Тандревольд, с Жюлией Симон. Они клевые девчонки, очень рада за них. Надеюсь, что мы еще посоревнуемся вместе, – сказала призер чемпионата мира-2021.

4 комментария
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Не дождутся.
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Что то не Симон не Тандра не разу не говорили об общении с тобой -пример слова Тандры --у меня есть одна хорошая подруга это Симон , нас познакомила Лотта Лие -больше практически я не с кем не переписываюсь - так кто тебе там пишет то --тихо сама с собою ведешь беседу
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Бел арусов да, Анна, ждут все. Россиян... ну не знаю, не знаю.
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Конечно ждут
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