Анна Сола: «Общаюсь со многими спортсменами и знаю, что на Кубке мира нас действительно ждут. Хорошо общаемся с Тандревольд, Симон»

Анна Сола заявила, что на Кубке мира по биатлону ждут возвращения белорусов.

– Как идет обсуждение, хотят ли нас видеть на Кубке мира, какие новости?

– Не знаю, как думает руководство, я с ними не общаюсь, это нужно спрашивать у других людей. Общаюсь со многими спортсменами и знаю, что нас там действительно ждут.

Пока не было ни одного спортсмена, который бы не очень хорошо к нам относился. Все поддерживают.

Мы очень хорошо общаемся с Ингрид Тандревольд, с Жюлией Симон. Они клевые девчонки, очень рада за них. Надеюсь, что мы еще посоревнуемся вместе, – сказала призер чемпионата мира-2021.