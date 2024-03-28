Хло Шевалье: «Мононуклеоз испортил мне сезон. Несколько раз я надевала гоночный биб, зная, что мой организм не в состоянии»

Теги Кубок мира по биатлону сборная Франции жен Хло Шевалье Биатлон

Французская биатлонистка Хло Шевалье рассказала о перенесенном мононуклеозе.

В минувшем сезоне 28-летняя Шевалье выступила лишь в шести стартах на Кубке мира (лучший результат – 12-е место в декабрьском спринте в Эстерсунде). Последние гонки она провела в марте на Кубке IBU.

«В начале зимы я заболела мононуклеозом, который испортил мне сезон. При этом желание выступать заставило меня несколько раз надеть гоночный биб, зная, что мой организм не в состоянии.

В спортивном плане было трудно, но сейчас эта ситуация вызывает улыбку, ведь в остальном жизнь была прекрасной и я разделила ее с прекрасными людьми», – рассказала двукратная чемпионка Европы-2018 Шевалье.

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