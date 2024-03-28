«Такую команду белорусы могли выставить и на Кубок мира». Носкова об итогах смешанной эстафеты на чемпионате России

Теги Кубок мира по биатлону сборная России жен сборная Беларуси жен Екатерина Носкова (Мошкова) Биатлон

Екатерина Носкова отметила силу белорусских биатлонистов на чемпионате России.

Сегодня Носкова в составе сборной ХМАО-Югры-1 заняла второе место в смешанной эстафете. Победила команда Беларуси (Анна Сола, Динара Смольская, Дмитрий Лазовский, Антон Смольский).

«Конечно, я рада медали. Но хотелось бы побороться за победу. Хотя нужно понимать, что белорусы бежали сильнейшим составом. Скорее всего, такую команду они могли выставить и на Кубок мира. И даже там были бы конкурентоспособны.

Поэтому бороться с белорусами очень сложно. Но мы стараемся. По своему этапу скажу: прошла неплохо. Но необходимо стрелять чище, чтобы передавать эстафету лидером», – заявила российская биатлонистка Носкова.

Белорусы чувствуют себя лишними на биатлонном ЧР: медали не дают, гимн на телефоне включал Губерниев

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Comeon!
Ну что значит дожили, типа на КМ россиянками с Динарой и Анной легко было бороться и россиянам с Антоном? А тут еще и Дмитрий вырос, повзрослел. И Степан Данилов подрастает.
Чем там превзошли ваши биатлонисты наших??? У Смольского ни одной победы на Кубке мира, у Солы вообще одна бронза, звезда у вас была одна это Дарья Домрачева, расписал тут как будто они все золотые медали и кубки выкосили, если бы сейчас бегали то результаты были ничуть не лучше чем у наших.
+7
-1
+6
Ну так, это же хорошо, что они прислали свой сильнейший состав. Лучше чем в собственном соку вариться с 5-10 составами.
+1
0
+1
Ответ Ozz99
Дожили, с белорусами сложно бороться.
Ну что значит дожили, типа на КМ россиянками с Динарой и Анной легко было бороться и россиянам с Антоном? А тут еще и Дмитрий вырос, повзрослел. И Степан Данилов подрастает.
+3
-2
+1
Они понимают что несут вот это что "... Но хотелось бы побороться за победу..." она что серебро боролась что ли?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий