«Такую команду белорусы могли выставить и на Кубок мира». Носкова об итогах смешанной эстафеты на чемпионате России

Екатерина Носкова отметила силу белорусских биатлонистов на чемпионате России.

Сегодня Носкова в составе сборной ХМАО-Югры-1 заняла второе место в смешанной эстафете. Победила команда Беларуси (Анна Сола, Динара Смольская, Дмитрий Лазовский, Антон Смольский).

«Конечно, я рада медали. Но хотелось бы побороться за победу. Хотя нужно понимать, что белорусы бежали сильнейшим составом. Скорее всего, такую команду они могли выставить и на Кубок мира. И даже там были бы конкурентоспособны.

Поэтому бороться с белорусами очень сложно. Но мы стараемся. По своему этапу скажу: прошла неплохо. Но необходимо стрелять чище, чтобы передавать эстафету лидером», – заявила российская биатлонистка Носкова.

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