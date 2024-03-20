Александр Тихонов: «У нас достаточно средств, чтобы провести в «Лужниках» летнюю Олимпиаду. Назовем ее Российские игры»

Теги Лужники Александр Тихонов МОК Париж-2024 ТАСС Биатлон

Александр Тихонов заявил, что Россия может провести собственную Олимпиаду.

Ранее Международный олимпийский комитет допустил россиян к Играм-2024 в Париже в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий. Допущенные спортсмены не будут участвовать в параде делегаций на открытии Игр.

«Нам надо быть посмелее в этих вопросах, я об этом давно говорил. Мы великая держава – 89 регионов как 89 стран, на территории одного Алтая три Австрии поместятся.

Прошла Спартакиада – смотрите, какая конкуренция, на высочайшем уровне. Наших фигуристов сильнее в мире нет, какие результаты в легкой атлетике, в гимнастике, в любом виде спорта. Они без нас никто, унижаться нельзя.

Я бы лично не поехал под нейтральным флагом, если на открытие не пускают. У нас достаточно средств, чтобы провести в «Лужниках» летнюю Олимпиаду, назовем ее Российские игры.

Зимние – в Сочи, на лучшем стадионе. Организовать все это с премиальными. Мы – Россия, и все!» – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

Наших допустили на Олимпиаду-2024: музыка для гимна готова, подписывать декларацию не нужно

41 комментарий
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Голодные игры😏
+45
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Дедушка старый, ему все равно
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Все верно.
Бюджет на образование и медицину порежем на 10%,зато все бросим на войну и показушные соревнования.
+31
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Ответ Bartez1986
Дедушка старый, ему все равно
Походу украл карту КБ у спящего Кожевникова и отрывается .
+30
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Прекрасно! Проводите! И не лезьте тогда к другим.
+20
-1
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православиада
+13
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Сейчас как раз налоги поднимут
И мы с вами все оплатим
+13
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у кого это у нас????,,,у одного межгалактического они,,,,,,ну а мы рабы дальше детям смсками скидываться будем
+11
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У кого у нас? у картофельных эмигрантов?
+10
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+10
У Вас, это у кого ? У приспособленцев ?
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Ответ Eduard Rastryopin
Все верно. Бюджет на образование и медицину порежем на 10%,зато все бросим на войну и показушные соревнования.
10 как-то маловато сказали) такое чувство, будто на четверть отрезали у медицины и транспорта
+8
0
+8
И главное для Тихонова ВИП шатер с напитками
+8
-1
+7
Олимпийского стадиона правда нет, но это не беда...Еще пару-тройку лет, еще одна реконструкция Лужников - и все решаемо. Мы богатая страна, можем себе позволить.
+6
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+6
Только ВВП Австрии в 90 раз больше чем Алтая.
+5
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+5
Ответ Иван Стрелков
Олимпийского стадиона правда нет, но это не беда...Еще пару-тройку лет, еще одна реконструкция Лужников - и все решаемо. Мы богатая страна, можем себе позволить.
Да, будем специально тратить деньги и поддерживать в состоянии никому ненужные стадионы после ЧМ и олимпиады, лишь бы не признавать, что они никому не нужны 😄
+4
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В Лужниках ничего не осталось для проведения соревнований по лёгкой атлетике.
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+4
Оказывается,мало нам территории........
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Путиниада
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Ну, если то, что меньше недели назад было, назвали выборами...
+3
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Олужниада
+3
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И зачем эта клоунада, если есть игры дружбы?))
+3
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Чокнутый? Летняя "олимпиада" уже назначена и называется она Игры дружбы.
+3
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Невесёлые старты
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Не против, если генеральным спонсором выступит Тихонов! Ну, а что? Шубку продаст - и проспонсирует!!!
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Народец заплатит
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Кто платит, электрорат?
+1
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+1
Ответ Viks
Чокнутый? Летняя "олимпиада" уже назначена и называется она Игры дружбы.
А ещё она осенью)
+1
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ещё один старый маразматик
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Оказывается в стране деньги есть? Правильно, надо отказаться от строительства новых школ и больниц, урезать социалку и провести всем назло какое-нибудь пышное мероприятие. Только всем все равно.
+1
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+1
мвахахахахаха))))))))))))))
+1
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+1
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