Александр Тихонов: «У нас достаточно средств, чтобы провести в «Лужниках» летнюю Олимпиаду. Назовем ее Российские игры»

Александр Тихонов заявил, что Россия может провести собственную Олимпиаду.

Ранее Международный олимпийский комитет допустил россиян к Играм-2024 в Париже в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий. Допущенные спортсмены не будут участвовать в параде делегаций на открытии Игр.

«Нам надо быть посмелее в этих вопросах, я об этом давно говорил. Мы великая держава – 89 регионов как 89 стран, на территории одного Алтая три Австрии поместятся.

Прошла Спартакиада – смотрите, какая конкуренция, на высочайшем уровне. Наших фигуристов сильнее в мире нет, какие результаты в легкой атлетике, в гимнастике, в любом виде спорта. Они без нас никто, унижаться нельзя.

Я бы лично не поехал под нейтральным флагом, если на открытие не пускают. У нас достаточно средств, чтобы провести в «Лужниках» летнюю Олимпиаду, назовем ее Российские игры.

Зимние – в Сочи, на лучшем стадионе. Организовать все это с премиальными. Мы – Россия, и все!» – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

Наших допустили на Олимпиаду-2024: музыка для гимна готова, подписывать декларацию не нужно