Йоханнес Бо: «Когда понял, что борьба с Лагрейдом идет на секунды, я уже сидел в раздевалке и ничего не мог с этим поделать»
Йоханнес Бо прокомментировал выступление в спринте на чемпионате мира в Чехии.
Норвежец завоевал серебро, уступив 3,5 секунды соотечественнику Стурле Лагрейду.
«Когда я понял, что борьба со Стурлой идет на секунды, я уже сидел в раздевалке и ничего не мог с этим поделать.
К концу я выдохся, последний круг был тяжелым. За 1,5 км до финиша, думаю, половина участников была быстрее меня», – сказал Бо.