Йоханнес Бо: «Когда понял, что борьба с Лагрейдом идет на секунды, я уже сидел в раздевалке и ничего не мог с этим поделать»

Теги Чемпионат мира по биатлону сборная Норвегии Йоханнес Бо Биатлон

Йоханнес Бо прокомментировал выступление в спринте на чемпионате мира в Чехии.

Норвежец завоевал серебро, уступив 3,5 секунды соотечественнику Стурле Лагрейду. 

«Когда я понял, что борьба со Стурлой идет на секунды, я уже сидел в раздевалке и ничего не мог с этим поделать. 

К концу я выдохся, последний круг был тяжелым. За 1,5 км до финиша, думаю, половина участников была быстрее меня», – сказал Бо. 

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Если б не новость то так бы и не узнал что биатлонный сезон начался
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий