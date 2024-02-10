Йоханнес Бо: «Когда понял, что борьба с Лагрейдом идет на секунды, я уже сидел в раздевалке и ничего не мог с этим поделать»

Йоханнес Бо прокомментировал выступление в спринте на чемпионате мира в Чехии.

Норвежец завоевал серебро, уступив 3,5 секунды соотечественнику Стурле Лагрейду.

«Когда я понял, что борьба со идет на секунды, я уже сидел в раздевалке и ничего не мог с этим поделать.

К концу я выдохся, последний круг был тяжелым. За 1,5 км до финиша, думаю, половина участников была быстрее меня», – сказал Бо.