Светлана Слепцова: «Почти не тренируюсь, нет никакого желания кататься. Выступить в «Гонке звезд» было кайфово»

Теги Светлана Слепцова сборная России жен Гонка звезд Биатлон

Светлана Слепцова рассказала, что сейчас почти не тренируется.

Сегодня экс-биатлонистка приняла участие в «Матч ТВ Гонке звезд», которая прошла в Москве.

– Формат такого шоу очень прикольный, потому что у тебя появляется лишний повод со всеми коллегами и друзьями встретиться и пробежаться. Появился повод наконец‑то потренироваться, ха-ха.

Конечно, немного у меня не получилось, но зрители получили удовольствие, поэтому, уверена, что такое нужно делать чаще.

– Мало тренируетесь?

– Почти не тренируюсь. Честное слово, нет никакого желания кататься. Я живу так же в Ханты‑Мансийске, а тут был повод! Получила удовольствие, хоть и мне было тяжело. Было кайфово! – сказала олимпийская чемпионка Ванкувера-2010.

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