Дмитрий Губерниев: «20 дней до Спартакиады, белорусская команда не знает, пустят их или нет. Это позорище, которого свет не видывал»

Дмитрий Губерниев призвал допустить белорусских биатлонистов до Спартакиады.

Соревнования по биатлону пройдут с 11 по 18 февраля в Златоусте (Челябинская область).

«Лидеры белорусской сборной подошли к нам и говорят: «Ребята, а вы не знаете, решение есть?» Мы начали спрашивать. Союз биатлонистов: решения нет. По нашим данным, в Министерстве спорта РФ по белорусам решения нет.

20 дней до старта Спартакиады, белорусская команда не знает, пустят их, готовиться или нет. Может, это такой план, чтобы они хреново подготовились и мы их на Спартакиаде обыграли?

Короче, я не понимаю, либо вы пускаете белорусов, либо не пускаете. Че непонятного-то. То есть это полный «привет». Естественно, в эфире об этом тоже расскажем, потому что это позорище, которого свет не видывал.

Белорусы не понимают, что им делать – готовиться, не готовиться. А мы-то такие хлебосольные...» – сказал комментатор «Матч ТВ» Губерниев в своем телеграм-канале.

«Внимание, спортивные чиновники России! Примите уже решение по допуску на Спартакиаду белорусских биатлонистов! Да или нет, все просто! Как пить коньяк по утрам, да или нет?» – добавил он.