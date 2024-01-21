Дмитрий Губерниев: «20 дней до Спартакиады, белорусская команда не знает, пустят их или нет. Это позорище, которого свет не видывал»

Теги Союз биатлонистов России Дмитрий Губерниев Спартакиада сборная Беларуси жен сборная Беларуси Министерство спорта России Биатлон

Дмитрий Губерниев призвал допустить белорусских биатлонистов до Спартакиады.

Соревнования по биатлону пройдут с 11 по 18 февраля в Златоусте (Челябинская область).

«Лидеры белорусской сборной подошли к нам и говорят: «Ребята, а вы не знаете, решение есть?» Мы начали спрашивать. Союз биатлонистов: решения нет. По нашим данным, в Министерстве спорта РФ по белорусам решения нет.

20 дней до старта Спартакиады, белорусская команда не знает, пустят их, готовиться или нет. Может, это такой план, чтобы они хреново подготовились и мы их на Спартакиаде обыграли?

Короче, я не понимаю, либо вы пускаете белорусов, либо не пускаете. Че непонятного-то. То есть это полный «привет». Естественно, в эфире об этом тоже расскажем, потому что это позорище, которого свет не видывал.

Белорусы не понимают, что им делать – готовиться, не готовиться. А мы-то такие хлебосольные...» – сказал комментатор «Матч ТВ» Губерниев в своем телеграм-канале.

«Внимание, спортивные чиновники России! Примите уже решение по допуску на Спартакиаду белорусских биатлонистов! Да или нет, все просто! Как пить коньяк по утрам, да или нет?» – добавил он.

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13 комментариев
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Позорище. В хоккее пришлось удалять игроков, чтобы правильная команда выиграла.
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В колониях всегда так.
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Ответ Booligan
Позорище. В хоккее пришлось удалять игроков, чтобы правильная команда выиграла.
А в футболе пришлось админресурсом заставлять игроков Динамо Минск устраивать клоунаду и сдавать ответный матч зениту, потому что в первом матче они видите ли позволили себе разгромить лидера росфутбола.
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Сегодня утром, Димон ответил: Да
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Может, это такой план, чтобы они хреново подготовились и мы их на Спартакиаде обыграли?

С россиянами, я бы не сильно удивился такому варианту событий. А потом еще и россияне заявят: "смотрите, мы сильных беларусов обыграли".

А мы-то такие хлебосольные...

Как всегда.
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Надо с челобитной к президенту.Он не сказал своего слова,чиновники не знают как поступить.Вообще это позор,раз мы союзное государство.
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Слушай, Губер, дай людям бюджет «осваивать», ну что ты как маленький ребенок…
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Позорище это то, что делает белорусский мужской биатлон с нашим.
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И вновь не теряет актуальности крылатая фраза министра Лаврова ...
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Ну тут губер прав, позорище правда и стыд!
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Беларусам дали добро на первенство Венесуэлы...
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