Иван Черезов: «Неожиданность, что у Логинова так мышцы среагировали, что ему даже больно было стоять на награждении»

Иван Черезов удивился состоянию Александра Логинова после гонки на Кубке России.

Сегодня на этапе в Ижевске проходил большой масс-старт. Победил Антон Бабиков, вторым стал белорус Дмитрий Лазовский, третьим – Логинов.

«Есть старая истина: медали в биатлоне приносит последняя стрельба стоя. И это сегодня было наглядно продемонстрировано Антоном. На такой мягкой трассе ему было легче, было видно, как по кругам он пару секунд отыгрывал.

Это неожиданность, что у Логинова так мышцы среагировали, такое напряжение, что ему даже больно было стоять на награждении. Видимо, тяжелая трасса и он перенапрягся. Видно, что он пока не в тех лучших формах. Да, это неожиданно», – сказал трехкратный чемпион мира Черезов.

Александр Логинов: «Так болят связки, что даже держать винтовку не мог. Видимо, они пока не готовы к такой погоде»