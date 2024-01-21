Иван Черезов: «Неожиданность, что у Логинова так мышцы среагировали, что ему даже больно было стоять на награждении»

Теги Иван Черезов сборная России Кубок России Александр Логинов Антон Бабиков Биатлон

Иван Черезов удивился состоянию Александра Логинова после гонки на Кубке России.

Сегодня на этапе в Ижевске проходил большой масс-старт. Победил Антон Бабиков, вторым стал белорус Дмитрий Лазовский, третьим – Логинов.

«Есть старая истина: медали в биатлоне приносит последняя стрельба стоя. И это сегодня было наглядно продемонстрировано Антоном. На такой мягкой трассе ему было легче, было видно, как по кругам он пару секунд отыгрывал.

Это неожиданность, что у Логинова так мышцы среагировали, такое напряжение, что ему даже больно было стоять на награждении. Видимо, тяжелая трасса и он перенапрягся. Видно, что он пока не в тех лучших формах. Да, это неожиданно», – сказал трехкратный чемпион мира Черезов.

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