Никита Поршнев: «Обидно крохи проигрывать, но отдал все силы в индивидуальной гонке»

Никита Поршнев рассказал об обидном проигрыше на этапе Кубка России в Ижевске.

Сегодня российский биатлонист стал вторым в индивидуальной гонке, уступив белорусу Дмитрию Лазовскому 1,6 секунды.

«Я боролся. Обидно крохи проигрывать, но отдал все силы в индивидуальной гонке. Рад, что хорошо отработал на рубеже. Для меня было важно сделать все правильно. Не надо было промахиваться, сам себе создал проблемы.

Хорошо, что смог дать бой сопернику на последнем круге. Потому что у меня сложно складывались последние гонки. Но сегодня чувствовал себя нормально.

Первая медаль с сентября? У меня нет никакой обиды. Я счастлив, рад вернуться», – сказал Поршнев.

1 декабря Поршнев занял 106‑е место в спринте на втором этапе Альфа‑Банк Кубка России в Ханты‑Мансийске. После гонки 27-летний спортсмен объявил о завершении карьеры, но позже решил возобновить выступления.