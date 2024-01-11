Эдуард Латыпов: «В 2024 году ставлю себе цель выиграть общий зачет и все старты, где буду участвовать»

Эдуард Латыпов заявил, что поставил себе цель выиграть в 2024 году все старты.

«2023-й был отличным годом в плане соревнований, смог хорошо выступить в забегах и выиграть два зачета.

Если взять концовку прошлого сезона, то многое удалось реализовать в гонках, была стабильность. В Ижевске, правда, я не смог хорошо выступить, не получилось. Хотя я в каждой гонке мог выиграть.

В целом прошлый сезон был хорошим. В 2023 году отмечу то, что у нас была большая конкуренция и характер. Спортсмены становятся сильнее, всё интереснее выступать. Конкуренция растет.

Желаю, чтобы в 2024 году повысился уровень конкуренции и соревнований, чтобы мы сумели хорошо выступить на международных стартах, поддерживать свой высокий уровень.

В 2024 году ставлю себе цель – выиграть зачет и все старты, где буду участвовать. Главный старт сезона – Спартакиада, но есть и другие, надо везде хорошо выступить», – сказал трехкратный призер Олимпийских игр.