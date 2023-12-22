Тарьей Бо о встрече с Федерером: «Неожиданно увидеть его на Кубке мира. Это же надо представить, что на биатлонном стадионе появится кто-то весомее Мартена Фуркада»
Тарьей Бо рассказал о встрече с Роджером Федерером на Кубке мира.
Федерер – 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» в теннисе. 16 декабря он посетил этап Кубка мира по биатлону в швейцарском Ленцерхайде и пообщался со спортсменами.
«Неожиданно увидеть его там. Я был немного шокирован, так как не сразу понял, что это именно он.
Это же надо представить, что на биатлонном стадионе появится кто-то весомее Мартена Фуркада», – цитирует Тарьея Бо Expressen.