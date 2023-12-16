Анастасия Егорова: «Пришла на последнюю стрельбу и не видела мишени, стреляла наугад. Мишень закрывалась, этого не видела»

Биатлонистка Егорова рассказала, что стреляла наугад в пасьюте на Кубке Содружества.

заняла шестое место в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Уфе.

– Ситуация Лазовский – Пащенко. Бывали в таких ситуациях?

– В таких ситуациях не была. Но пришла на последнюю стрельбу и не видела мишени, стреляла наугад, мишень закрывалась, этого не видела. Либо солнце, либо мороз, глаза замерзли, я пыталась моргать, но это не помогло, поэтому были промахи. Попадала я тоже наугад. Наверное, это была удача. Могла и все пять попасть, но не видела мишени.

Начало сезона было тяжелым, мы спустились с Семинского перевала, я не очень переварила нагрузку. Сейчас начинаю разбегаться, все еще впереди. Настрой на следующую гонку позитивный, надеюсь на стрельбу и хороший ход, – сказала Егорова.