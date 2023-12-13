Биатлонистка Максимович о гостинице в Уфе: «Кран нам поменяли. Комната нормальная – стены целые, кровати новые. Жить можно»

Биатлонистка Жанна Максимович назвала нормальными условия в гостинице Уфы.

Ранее призер чемпионата Европы Наталья Гербулова опубликовала несколько видео с жалобами на условия проживания в гостинице. В частности, она рассказала об отсутствии уборки после ремонта.

– Мы все знали, что здесь был ремонт, просто не ожидали, что он еще не закончился. Мы сообщили, что у нас есть проблемы с краном – нам все поменяли.

Единственное, что здесь немного пыльно, но тут у всех так. Все прекрасно знали, куда они едут. Так получилось, что не везде ремонт успели доделать.

– Но не у всех так? У кого‑то уже закончили ремонт?

– Да‑да, третий этаж в гостинице готов, но второй не до конца. Комната сама по себе нормальная: стены целые, кровати новые. Жить и соревноваться можно.

Кстати, все жалуются, что у всех холодно, а у нас в комнате тепло! Раньше до ремонта здесь было неуютно, но сейчас все нормально. Да, Уфа не славится самым красивым ремонтом в комнатах, но для проживания на недельку можно и пережить, – сказала Максимович.

«Туалет – вообще жесть. Посмотрите, какой срач». Биатлонистки пожаловались на условия проживания в гостинице Уфы