Биатлонистка Максимович о гостинице в Уфе: «Кран нам поменяли. Комната нормальная – стены целые, кровати новые. Жить можно»

Теги сборная России жен Наталья Гербулова Жанна Максимович Биатлон

Биатлонистка Жанна Максимович назвала нормальными условия в гостинице Уфы.

Ранее призер чемпионата Европы Наталья Гербулова опубликовала несколько видео с жалобами на условия проживания в гостинице. В частности, она рассказала об отсутствии уборки после ремонта.  

– Мы все знали, что здесь был ремонт, просто не ожидали, что он еще не закончился. Мы сообщили, что у нас есть проблемы с краном – нам все поменяли.

Единственное, что здесь немного пыльно, но тут у всех так. Все прекрасно знали, куда они едут. Так получилось, что не везде ремонт успели доделать.

– Но не у всех так? У кого‑то уже закончили ремонт?

– Да‑да, третий этаж в гостинице готов, но второй не до конца. Комната сама по себе нормальная: стены целые, кровати новые. Жить и соревноваться можно.

Кстати, все жалуются, что у всех холодно, а у нас в комнате тепло! Раньше до ремонта здесь было неуютно, но сейчас все нормально. Да, Уфа не славится самым красивым ремонтом в комнатах, но для проживания на недельку можно и пережить, – сказала Максимович.

«Туалет – вообще жесть. Посмотрите, какой срач». Биатлонистки пожаловались на условия проживания в гостинице Уфы

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3 комментария
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Похоже это новая программа подготовки биатлонистов. Условия, максимально приближенные к условиям на трассе. Холод и слякость))
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"Стены целые", "ремонт не закончен", "знали куда едут", "жить можно". Эта страна на понтах учит всех жить. Сортир не во дворе хотя бы?
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Вставили пистон, сразу стало «все нормально»…
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