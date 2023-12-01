Антон Смольский: «Латыпов каждый раз выкладывается на 120%, хочется научиться этому у него»

Теги сборная России Кубок России сборная Беларуси Эдуард Латыпов Антон Смольский Биатлон

Биатлонист Антон Смольский рассказал, чему хотел бы научиться у Эдуарда Латыпова.

Сейчас белорус Смольский занимает промежуточное третье место в спринте на Кубке России в Ханты-Мансийске (после финиша 86 участников из 107).

«Самочувствие хорошее, по сравнению с теми днями, которые были. Конечно, не на 100%, но состояние хорошее, рабочее, бежалось комфортно.

Исключение – мороз сегодня, конечно, такой пронизывающий, сковывает мышцы, сковывает движения. И я думаю, что это играет ключевую роль, потому что к третьему кругу полноценно мышцы не работают так как нужно.

Латыпов каждый раз выкладывается на 120%, хочется научиться этому у него», – сказал Смольский в эфире «Матч ТВ».

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3 комментария
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Прям как баскетболист в фильме "Ослепленный желаниями"
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научишься Антон, ты молодой, перспективный!
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