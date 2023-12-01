Эдуард Латыпов: «Стоя старался стрелять аккуратно, потому что ноги и руки замерзли, все тело каменное»

Эдуард Латыпов рассказал, что «окаменел» из-за холода в спринте на Кубке России.

Сейчас биатлонист лидирует с одним промахом (после финиша 68 участников из 107).

«Девять секунд – не так много, по этой трассе можно отыгрывать. Я понимал, что отыгрываю, когда 1,5 секунды осталось на подъеме – включил уже на всю мощь себя.

Я бы не сказал, что со стрельбой не все нормально, сегодня погода такая холодная. Планировал быстро стрелять, но соскользнула рука после первого выстрела. Понял, что сбился с темпа и не стал уже спешить, просто стрелял.

А стоя уже старался аккуратно, потому что ноги замерзли, руки замерзли, все тело уже такое каменное. И нет легкого ощущения для стрельбы, поэтому старался просто надежно отработать», – сказал трехкратный олимпийский призер Латыпов в эфире «Матч ТВ».