Виттоцци о победе с отрывом в 0,1 секунды: «Наблюдать за Пройс на последнем круге было не слишком весело. Самые долгие 5 минут в моей жизни»

Лиза Виттоцци прокомментировала свою победу в индивидуальной гонке на Кубке мира.

Сегодня итальянская биатлонистка финишировала первой на этапе в Эстерсунде. Она на 0,1 секунды опередила немку Франциску Пройс.

«Я и правда счастлива. Наблюдать за Франциской на последнем круге было не слишком весело. Я возглавила общий зачет [Кубка мира] и очень рада этому в преддверии следующих стартов», – приводит слова Виттоцци сайт Международного союза биатлонистов (IBU).

«Это были самые долгие пять минут в моей жизни. На мой взгляд, гонка получилась прекрасной, на трассе я выложилась на полную. К сожалению, был один промах, но он вполне допустим для такой дисциплины.

Понимаю, что сейчас я в числе фаворитов тотала Кубка мира. Во время летней подготовки у меня были ощущения, которых я никогда не испытывала ранее. И я осознаю, что в соперничестве с другими могу вести свою гонку, потому что чувствую баланс в плане психологии, техники и физики», – цитирует Виттоцци Федерация зимних видов спорта Италии.

⚡️ Кубок мира. Индивидуальная гонка. Виттоцци победила, Пройс уступила 0,1 секунды, Фойгт – 3-я