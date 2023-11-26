Виттоцци о победе с отрывом в 0,1 секунды: «Наблюдать за Пройс на последнем круге было не слишком весело. Самые долгие 5 минут в моей жизни»

Теги Кубок мира по биатлону сборная Италии жен Лиза Виттоцци Эстерсунд Биатлон

Лиза Виттоцци прокомментировала свою победу в индивидуальной гонке на Кубке мира.

Сегодня итальянская биатлонистка финишировала первой на этапе в Эстерсунде. Она на 0,1 секунды опередила немку Франциску Пройс.

«Я и правда счастлива. Наблюдать за Франциской на последнем круге было не слишком весело. Я возглавила общий зачет [Кубка мира] и очень рада этому в преддверии следующих стартов», – приводит слова Виттоцци сайт Международного союза биатлонистов (IBU).

«Это были самые долгие пять минут в моей жизни. На мой взгляд, гонка получилась прекрасной, на трассе я выложилась на полную. К сожалению, был один промах, но он вполне допустим для такой дисциплины.

Понимаю, что сейчас я в числе фаворитов тотала Кубка мира. Во время летней подготовки у меня были ощущения, которых я никогда не испытывала ранее. И я осознаю, что в соперничестве с другими могу вести свою гонку, потому что чувствую баланс в плане психологии, техники и физики», – цитирует Виттоцци Федерация зимних видов спорта Италии.

⚡️ Кубок мира. Индивидуальная гонка. Виттоцци победила, Пройс уступила 0,1 секунды, Фойгт – 3-я

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4 комментария

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Viks
Ответ Viks
Лиза это всё объяснила немецкому телеканалу по-английски.
Минусаторы пугливые, вам не нравится, что Лиза говорит по-английски?
+2
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Konstantin Riga
Ответ Антон Александров
Ну зачем эти 0.1???? Какое же красивое было бы возвращение Франци на вершину подиума! А так еще один удар по ее самолюбию...
Вспомните фразу "она его за муки полюбила" (только поменяйте местами полы), обнимите её, расцелуйте, положите в ванну с пузырями, напоите чаем или коктейлем, помассируйте (желательно - эротически) и скажите, что, мол, самая красивая и любимая - хоть 2-я, хоть 22-я. После этого она только рада будет тому, что не стала первой :)
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