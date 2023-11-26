Виттоцци опередила Пройс на 0,1 секунды. Это самая маленькая разница между победителем и серебряным призером в индивидуальной гонке Кубка мира

Лиза Виттоцци выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Итальянская биатлонистка опередила немку Франциску Пройс, ставшую второй, на 0,1 секунды.

Виттоцци прошла гонку с одним промахом, Пройс – с чистой стрельбой.

Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что это самая маленькая разница во времени между победителем и серебряным призером, когда-либо зарегистрированная в индивидуальной гонке Кубка мира.

В сезоне-1996/97 разница между Людвигом Гредлером и Рикко Гроссом составила 0,3 секунды.

У женщин ближе всего друг к другу финишировали Доротея Вирер и Дениз Херманн-Вик в Контиолахти в сезоне-2020/21. Разница между ними составила 0,8 секунды.

На Олимпиаде-2010 белорус Сергей Новиков и норвежец Уле Эйнар Бьорндален показали одинаковое время в индивидуальной гонке, тогда они оба стали серебряными призерами.