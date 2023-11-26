Виттоцци опередила Пройс на 0,1 секунды. Это самая маленькая разница между победителем и серебряным призером в индивидуальной гонке Кубка мира

Теги Кубок мира по биатлону сборная Германии жен IBU сборная Италии жен Франциска Пройс Лиза Виттоцци Биатлон

Лиза Виттоцци выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Итальянская биатлонистка опередила немку Франциску Пройс, ставшую второй, на 0,1 секунды. 

Виттоцци прошла гонку с одним промахом, Пройс – с чистой стрельбой. 

Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что это самая маленькая разница во времени между победителем и серебряным призером, когда-либо зарегистрированная в индивидуальной гонке Кубка мира. 

В сезоне-1996/97 разница между Людвигом Гредлером и Рикко Гроссом составила 0,3 секунды. 

У женщин ближе всего друг к другу финишировали Доротея Вирер и Дениз Херманн-Вик в Контиолахти в сезоне-2020/21. Разница между ними составила 0,8 секунды. 

На Олимпиаде-2010 белорус Сергей Новиков и норвежец Уле Эйнар Бьорндален показали одинаковое время в индивидуальной гонке, тогда они оба стали серебряными призерами. 

16 комментариев

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Under
Ответ encaro_one
Пройс вели по времени Лизы, неужели подсказать чуть-чуть добавить не могли.
почему вы решили, что не подсказали?
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rashnew
ИГ самые классные гонки, жаль что в ИБУ это не понимают
+10
-3
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ivan 07
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Обеим по золоту.
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zommie
Ответ Chewey
После 4й чистой стрельбы Пройс, я думал, что победитель определён...
ну она ведь ногами проигрывала, у Витоцци-то был промах. опять же дальние номера, трасса разбита.
так что не было ещё очевидно.
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Vasily Ivanov
Пройс похоже поленилась на финише сделать разножку ....
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Chewey
После 4й чистой стрельбы Пройс, я думал, что победитель определён...
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TBFTT
Ответ Chewey
После 4й чистой стрельбы Пройс, я думал, что победитель определён...
Для меня была очевидно, что проиграет и думал, что проигрыш составит несколько десятых.
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Under
Ответ encaro_one
По финишу
так а что с финишем?
в финишном створе сколько могла, шла без палок, но видимо сил уже совсем не было, поскольку в какой-то момент вернула палки
так что наверняка в курсе была, просто не смогла
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sergei71
Ответ Under
я вот всё жду, когда будет момент, чтобы кто-то отыграл разницу в 2-4 стартовых номера ходом, но хуже стрелял, и индивидуалка закончилась разборкой на финише
Меня очень впечатлила мужская индивидуалка на ЧМ в прошлом сезоне. ЙоБё под 11 стартовым номером пришёл на финиш раньше Фийона-Майе под номером 6.
Особенно контрастно, что сезоном ранее Майе выиграл олимпийскую индивидуалку при равной стрельбе с Йоханнесом.
+2
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штрафной круг
Лиза сегодня не Лиза, а Елизавета I.
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Under
я вот всё жду, когда будет момент, чтобы кто-то отыграл разницу в 2-4 стартовых номера ходом, но хуже стрелял, и индивидуалка закончилась разборкой на финише
0
0
0
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Radovan
Ответ rashnew
ИГ самые классные гонки, жаль что в ИБУ это не понимают
я тоже не понимаю)) по мне самые классные масстарт и эстафеты
0
0
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