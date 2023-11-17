Емерхонов о призовых на Кубке МЛКБ: «Все стремятся и хотят, тем более что деньги немаленькие. Развитие клубного биатлона – это здорово»

Евгений Емерхонов позитивно оценил развитие клубного биатлона.

18-19 ноября в Ханты-Мансийске пройдет первый Кубок Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) с участием россиян и белорусов. Победители гонок получат по миллиону рублей.

– Форсировал ли ты подготовку к этим стартам?

– Когда были в Алдане, я приболел, поэтому подготовка к сезону вышла смазанной. После Алдана я не поехал на Семинский перевал вместе с командой, а остался дома. Сходил к лору, мне были прописаны антибиотики. После того как пропил курс, поехал в Тюмень готовиться вместе с командой Татарстана. Никакого форсирования подготовки не было.

– Для тебя эти соревнования – это контрольная тренировка или чуть больше?

– Нет, это как обычные соревнования, которые будут дальше по ходу сезона.

– Ты у своих коллег по команде спрашивал про призовые, сам ты о них думаешь?

– Мне кажется, все об этом думают. Все стремятся и хотят, тем более что деньги немаленькие. За один старт выиграть миллион. Когда выиграю, то уже буду думать, на что потрачу. Конечно, хотелось бы вложить куда‑нибудь. Например, в квартиру.

– Если второй этап Кубка МЛКБ пройдет в Уфе в декабре, ты поедешь?

– 100%, мне кажется, что развитие клубного биатлона – это здорово. Если буду готов, то точно поеду, – сказал Емерхонов.

В нашем биатлоне изобрели международную клубную лигу. За победу в гонке – миллион!