Антон Смольский: «Я готовился, чтобы бежать сильно каждую гонку в этом сезоне. Чтобы каждый старт я выходил и наваливал»

Теги Кубок мира по биатлону чемпионат России сборная Беларуси Антон Смольский Кубок Содружества Международная лига клубного биатлона Биатлон

Белорусский биатлонист Антон Смольский рассказал о подготовке к стартам в России.

18-19 ноября Смольский выступит на Кубке Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ).

«Скажу так, я готовился, чтобы бежать сильно каждую гонку в этом сезоне, не выделяя какие‑то приоритетные старты, Кубок Содружества или ЧР. Нет. Я готовился, чтобы каждый старт я выходил и наваливал.

Как мы на КМ обычно готовимся? Мы готовимся, чтобы приехал ты в ноябре и сразу уже мог показывать то, что можешь. Поэтому мы примерно с таким же подходом. Сделали хорошую работу.

Конечно, с каждым стартом будет все попроще. Возможно, первые старты будут более дискомфортными. Но все же я скажу, что мы готовы», – сказал серебряный призер Олимпиады-2022 Смольский.

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