Дмитрий Губерниев: «Маматов был образцом того, каким должен быть спортсмен, настоящая икона стиля»

Дмитрий Губерниев рассказал личную историю, связанную с Виктором Маматовым.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону ушел из жизни в возрасте 86 лет.

«Про то, какой был спортсмен Маматов, все знают. Он был знаменосцем олимпийской сборной СССР. Если бы в его годы было столько дистанций, как это сейчас, то понятное дело, что титулов было бы больше. Маматов себя реализовал в спорте по полной программе, но что самое главное, он себя реализовал вне спорта по полной программе. Он был образцом того, каким должен быть спортсмен, настоящая икона стиля.

Маматов всегда развивался, он педагог, учитель, наставник. Писал книги, был теоретиком и практиком биатлона. Тот самый случай, когда с него всегда хотелось брать пример, потому что жизнь одним спортом не ограничивается. Он всегда был в спорте. После завершения карьеры, Маматов каждый день себя находил. Был великим спортсменом, но стал и не менее великим наставником для всех! Он ни дня не сидел на месте, работал над собой.

Его награждали премией Biathlonworld, мне посчастливилось подготовить презентацию про него. Это было одно из первых моих выступлений на английском языке. Я тогда честно подготовился и ему даже понравилось. Мне лично будет его не хватать. Он долгое время болел, но прожил долгую и насыщенную жизнь. Тяжело начинается этот сезон: ушла Резцова, а сейчас Маматов.

Он был настоящим ученым. Образованный человек, от которого всегда можно было что-то почерпнуть. Я люблю умных людей, Маматов был одним из тех, до кого можно было дотянуться. С точки зрения интеллекта и прочитанных книг, он остается большим примером для всех нас.

Личная история? Мое выступление Рупольдинге, когда сделал презентацию про него. Прежде всего, имел большой успех в глазах Виктора Федоровича. После этого награждения, некоторые журналисты сидели, угощались различными рупольдингскими излишествами. Они почему-то подумали, что премию дали. Пусть будет, что мы выиграли вместе с Маматовым. Он был в восторге от моей презентации», – сказал комментатор.