Виктора Маматова похоронят 30 октября на Троекуровском кладбище Москвы
Похороны Виктора Маматова пройдут 30 октября на Троекуровском кладбище Москвы.
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону скончался на 87-м году жизни.
«Похороны пройдут в понедельник», – сообщил сын спортсмена Александр Маматов.
Маматов будет похоронен рядом с супругой, которая ушла из жизни в прошлом году.
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