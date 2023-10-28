Виктора Маматова похоронят 30 октября на Троекуровском кладбище Москвы

Похороны Виктора Маматова пройдут 30 октября на Троекуровском кладбище Москвы.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону скончался на 87-м году жизни.

«Похороны пройдут в понедельник», – сообщил сын спортсмена Александр Маматов.

Маматов будет похоронен рядом с супругой, которая ушла из жизни в прошлом году.

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