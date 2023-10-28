Виктора Маматова похоронят 30 октября на Троекуровском кладбище Москвы

Теги Виктор Маматов Биатлон

Похороны Виктора Маматова пройдут 30 октября на Троекуровском кладбище Москвы.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону скончался на 87-м году жизни. 

«Похороны пройдут в понедельник», – сообщил сын спортсмена Александр Маматов.

Маматов будет похоронен рядом с супругой, которая ушла из жизни в прошлом году.

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