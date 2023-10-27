Богалий о Маматове: «Для меня он тоже является учителем – человеком, который во многие моменты жизни находил нужные слова, наставления, важные вещи»

Теги Анна Богалий Виктор Майгуров Виктор Маматов Биатлон

Анна Богалий рассказала о последней встрече с Виктором Маматовым.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону ушел из жизни в возрасте 86 лет.

«Книгу он дописать, похоже, так и не успел, еще на юбилее говорил, что над ней работает. В последний раз я видела его 18 октября, ездили к нему с Виктором Майгуровым, с Еленой Седых из Олимпийского комитета России. Были недолго – ему уже было тяжело, минут 15 пообщались. Рукопожатие было крепким. Но уже сдавал серьезно.

Вышли от него с противоречивым состоянием, уже как будто бы прощались. Но думали, кто бы еще мог приехать его поддержать, пообщаться, чтобы блеск в его глазах продлить. Но время летит очень быстро.

Хорошо, что успели при его жизни переименовать его школу, его центр в Новосибирске, который он построил. Он еще построил училище олимпийского резерва в Новосибирске. Сибуниверситет для него был альма-матер – он трудился на его благо. Где бы он ни работал – все во благо людей, во благо спорта, во благо биатлона, истинных ценностей. Всегда всем помогал, наставлял.

Для меня он тоже является учителем – человеком, который во многие моменты жизни находил нужные слова, наставления, важные вещи. Он – огромный период жизни для многих людей. Ушла эпоха. Казалось бы, один человек, а с ним ушло очень много, что он нес. Нам всем очень тяжело сейчас. Если нам так тяжело, я не представляю, каково сейчас его родным и близким», – сказала двукратная олимпийская чемпионка.

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