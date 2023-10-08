«Стоит ли это того, если я не получаю удовольствия?» Ханна Оберг рассказала, что думала о завершении карьеры биатлонистки

Ханна Оберг заявила, что в прошлом сезоне задумывалась о завершении карьеры.

Шведская биатлонистка выиграла первую гонку Кубка мира в сезоне-2022/23, но после этого долго не попадала на подиум. После спринта в Анси, по словам Оберг, она была «сыта по горло».

«Я была очень расстроена. Стоит ли это того, если я не получаю удовольствия? Впервые я задумалась, что в жизни есть и что-то еще, кроме поездок на сборы и соревнования. Это было новое для меня чувство.

В биатлоне часто все решается за несколько секунд – успех или неудача. Я должна верить, что могу добиться успеха, но во время стрельбы очень важно быть сосредоточенной и концентрироваться на текущем моменте», – сказала .