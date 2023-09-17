Ирина Казакевич: «Я не ощущаю себя лидером российского биатлона. Все покажет зима – насколько я буду стабильно выступать»

Ирина Казакевич объяснила, почему не считает себя лидером российского биатлона.

«Я не ощущаю себя лидером российского биатлона, потому что чтобы быть лидером, надо показывать более стабильный результат и в стрельбе, и ходом. У меня получается по отдельности.

Сложно сейчас назвать себя лидером. Все покажет зима – насколько я буду стабильно выступать, насколько буду справляться со своими эмоциями и именно с работой на рубеже.

Сейчас в зиму вхожу с более радужными целями, чем в прошлом году, то есть больше желания, больше мотивации именно выступлений на российских стартах, потому что немножко уже в голове произошло перестроение на то, что ближайшее будущее – это российские первенства. Поэтому уже [подхожу] с таким более боевым настроем», – сказала серебряный призер Олимпиады-2022 в эстафете.

Сегодня Казакевич выиграла эстафету на чемпионате России по летнему биатлону, выступив за команду Свердловской области. При этом спортсменка зашла на три штрафных круга на своем этапе.

«На самом деле, конечно, тяжело, когда происходит такое фиаско на рубеже. Но все-таки эстафета – это командная гонка. Возможно, нужно что-то менять у себя в голове, потому что так часто складывается: когда я прихожу в лидерах на стрельбу стоя именно в эстафетной гонке, у меня не получается справиться.

Не могу сказать, что конкретно – наверное, это эмоции, переживания, хотя в моменте я этого не ощущаю. Мне повезло, что у нас очень сильная команда, команда Свердловской области, и девчонки, которые могли, сегодня просто отработали на 150-200% поэтому мы сумели выиграть», – отметила Казакевич.