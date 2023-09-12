Тихонов об участии в Олимпиаде: «Это будет нам пощечина, если спортсмены согласятся без флага и гимна. Я категорически против от имени поколения победителей»

Теги Александр Тихонов Олимпийская сборная России Париж-2024 Политика Биатлон

Александр Тихонов выступил против участия россиян в Олимпиаде без флага и гимна.

«Я думаю, что спортсмены должны придерживаться такого мнения, чтобы выступать с флагом и гимном. Мы что, обезличенная страна? Только с флагом и гимном.

Это будет нам пощечина, если спортсмены согласятся без флага и гимна. Я категорически против от имени поколения победителей», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

«Не хочу быть в нейтральном статусе, как попрошайка». Собираются ли наши спортсмены на Олимпиаду?

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22 комментария

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mjordan
когда вы уже угомонитесь, победятлы?
+63
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ОттоДракула
При вас целая страна развалилась, победители.
+48
-2
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Вечно в бане
От имени поколения древних дедов, которые ничего не делают сами, живут прошлым, и тянут туда же остальных.

А я от имени тех, кому сейчас вокруг тридцати, говорю - идите, деды, в задницу.
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S Works Tarmac SL7
Опять победитель 💊 забыл принять
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lkongo
Поколение детей уже ушедших от нас победителей, которые войну представляют по детским играм в войнушку, сейчас больше всех и топят за кровавую бойню. Сидя на диванах и смотря в зомбиящик.
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imironot
Иваныч опять много на себя берет. Интересно, что он сам говорит о поколении победителей, но отказывает а возможности побеждать другим - как они станут поколением победителей не соревнуясь?
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+9
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Аврал
Два деда должны выяснить кто не выпил сегодня таблетки..
+7
-1
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Харламов Никита
полная ШЛЯПА 🤦🏼‍♂️
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arisstopane
и немедленно выпил!
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Atsuktuvas
"Казалось, что в отчаянии он бьет себя ушами по щекам."
(с)
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ИглесиасХулио
Это будет их правильное решение, либо бежать за другую страну. Вот оно - ваше наследие.
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Adolf Glieder
Дед Деду перечит. Эта битва будет легендарной.
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Глеб Саратов
Ответ mjordan
когда вы уже угомонитесь, победятлы?
ну, старые люди имеют свойство умирать. Так что исчезнут естественным путём
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justbored
Ишь ты, фрондёр какой. У Администрации иное мнение.
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pav11k
Нейтральные зрители поинтересуются и погуглят, откуда тот или иной спортсмен. Все остальные и без этого знают россиян
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Mari777
До этого выступали на 2 олимпиадах без флага гимна после допинговой олимпиады в Сочи. Нынешние спортсмены чем хуже?
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A K
А Баба-Яга против ) Сиди уж, победятл, обтекай
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OlegLawyer
Хорошо, что он ничего не решает
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Pertinax Gandi
А что ж прежде соглашались? Почитай с 16-го года соглашаются.
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Ilya Kurepa
не позорь имена победителей... тебя уже давно оттуда исключили за твой язык..
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mjordan
Ответ Глеб Саратов
ну, старые люди имеют свойство умирать. Так что исчезнут естественным путём
так и я уже не новый...
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