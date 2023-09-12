Тихонов об участии в Олимпиаде: «Это будет нам пощечина, если спортсмены согласятся без флага и гимна. Я категорически против от имени поколения победителей»

Александр Тихонов выступил против участия россиян в Олимпиаде без флага и гимна.

«Я думаю, что спортсмены должны придерживаться такого мнения, чтобы выступать с флагом и гимном. Мы что, обезличенная страна? Только с флагом и гимном.

Это будет нам пощечина, если спортсмены согласятся без флага и гимна. Я категорически против от имени поколения победителей», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

«Не хочу быть в нейтральном статусе, как попрошайка». Собираются ли наши спортсмены на Олимпиаду?