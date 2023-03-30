Виктор Майгуров: «В исполкоме IBU заседают представители Северной Америки, Скандинавии, которые проявляют антироссийскую позицию. Они делают то, что им сказали»

рассказал, почему не снимает отстранение с российских биатлонистов.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

– Какая первая реакция от решения МОК? Как нам реагировать?

– В том виде, в котором МОК выставил требования, они неприемлемы, не обоснованы. Мы ничего не нарушали, в том числе Олимпийскую хартию. Мы не рассматриваем выставленные критерии по отдельности, а все вместе взятые.

Думаю, что диалог продолжится. Сейчас проходит чемпионат мира среди военнослужащих, среди ведущих стран. Не вижу, в чем разница между нашими и, например, норвежцами.

Во многих странах биатлонисты представляют силовые ведомства. Издавна так повелось.

– Почему позиция IBU столь упертая?

– Эта организация всегда была самой консервативной. Всегда отстраняли нас. Зависит все и от их исполкома, там заседают представители Северной Америки, Скандинавии, которые проявляют антироссийскую позицию. Они делают то, что им сказали.

– Что по поводу увольнения российских спортсменов из силовых ведомств ради выступлений?

– Мы из не можем им приказать, что делать. Не мы это будем решать, – сказал глава Союза биатлонистов России.

Решение МОК – издевательство. Кажется, на Олимпиаде-2024 от России выступят только теннисисты