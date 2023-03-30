Виктор Майгуров: «В исполкоме IBU заседают представители Северной Америки, Скандинавии, которые проявляют антироссийскую позицию. Они делают то, что им сказали»

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России МОК IBU Виктор Майгуров чемпионат мира среди военнослужащих Политика Биатлон

Виктор Майгуров рассказал, почему IBU не снимает отстранение с российских биатлонистов.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

– Какая первая реакция от решения МОК? Как нам реагировать?

– В том виде, в котором МОК выставил требования, они неприемлемы, не обоснованы. Мы ничего не нарушали, в том числе Олимпийскую хартию. Мы не рассматриваем выставленные критерии по отдельности, а все вместе взятые.

Думаю, что диалог продолжится. Сейчас проходит чемпионат мира среди военнослужащих, среди ведущих стран. Не вижу, в чем разница между нашими и, например, норвежцами.

Во многих странах биатлонисты представляют силовые ведомства. Издавна так повелось.

– Почему позиция IBU столь упертая?

– Эта организация всегда была самой консервативной. Всегда отстраняли нас. Зависит все и от их исполкома, там заседают представители Северной Америки, Скандинавии, которые проявляют антироссийскую позицию. Они делают то, что им сказали.

– Что по поводу увольнения российских спортсменов из силовых ведомств ради выступлений?

– Мы из СБР не можем им приказать, что делать. Не мы это будем решать, – сказал глава Союза биатлонистов России.

Решение МОК – издевательство. Кажется, на Олимпиаде-2024 от России выступят только теннисисты

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7 комментариев

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ProstoVera
А хорошо бы, чтобы заседали Эритрия, Сирия и Иран. Все бы нас любили
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Глеб Саратов
Быстро донесли до Вити, что альтернативные мнения не приветствуются.
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Павел Мельников
Виктор оправдывается, похоже, за смелую формулировку об увольнении из ВС. И раз в исполкоме заседают люди из плохих стран - у нас же говорили, что это всего четверть мира, остальные нас поддерживают, как же так?
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Татьяна Солотина
Там не против россиян, а против тех, кто поддерживает СВО. Не надо прикрываться народом, многие россияне против этого кошмара, устроенного Украине. Но тех, кто поддерживает кровопролитие , видеть на ОИ не хотят.
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Viks
"Думаю, что диалог продолжится." --- Думаешь, рассосётся?
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Viks
Они делают то, что им сказали» --- А кто им сказал?
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тоторо
Шашилов недавно говорил что толькл Витя один единственный общается с айбию и выруливает ситуацию😂 Че то не заметно
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