Виктор Майгуров: «Вместе с белорусами будем инициировать проведение в мае конференции IBU, чтобы предложить рассмотреть критерии допуска»

СБР в мае планирует провести переговоры с IBU по вопросу допуска россиян к соревнованиям.

Об этом заявил глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

«Ситуация в каждой международной федерации зависит от территориальности ее членов. К примеру, в единоборствах больше азиатских представителей, в то время как у нас – европейские, плюс Америка и Великобритания, их позиция понятна.

сразу заявил, что не видит оснований для пересмотра принятых решений.

С другой стороны, пример других международных федерацией не останется незамеченным, понятно, что это может повлечь за собой пересмотр решений.

Выдвинутые критерии неприемлемы, но мы вместе с белорусами будем инициировать проведение в мае конференции, чтобы предложить рассмотреть критерии допуска. Рекомендации – не догма, с нашей стороны будет инициирован такой разговор», – сказал Майгуров.