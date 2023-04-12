Виктор Майгуров: «Вместе с белорусами будем инициировать проведение в мае конференции IBU, чтобы предложить рассмотреть критерии допуска»

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СБР в мае планирует провести переговоры с IBU по вопросу допуска россиян к соревнованиям.

Об этом заявил глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

«Ситуация в каждой международной федерации зависит от территориальности ее членов. К примеру, в единоборствах больше азиатских представителей, в то время как у нас – европейские, плюс Америка и Великобритания, их позиция понятна.

IBU сразу заявил, что не видит оснований для пересмотра принятых решений.

С другой стороны, пример других международных федерацией не останется незамеченным, понятно, что это может повлечь за собой пересмотр решений.

Выдвинутые критерии неприемлемы, но мы вместе с белорусами будем инициировать проведение в мае конференции, чтобы предложить рассмотреть критерии допуска. Рекомендации – не догма, с нашей стороны будет инициирован такой разговор», – сказал Майгуров. 

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2 комментария

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Биатлонная зима
Ага ,как лебедь, рак и щука ( все в разные стороны)
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maripous
Какой может быть пересмотр, если весной-летом все ждут активизации событий на фронте?!
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