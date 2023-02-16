Майгуров об идее допуска россиян в нейтральном статусе: «Если мы ничего не нарушили, давайте будем выступать на равных со всеми»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) высказался об идее допуска российских спортсменов к международным стартам в нейтральном статусе.

– Думаю, у нас будет общая позиция по всем видам спорта, потому что нужно понимать: почему мы в нейтральном статусе, где это прописано? Если мы ничего не нарушили, давайте будем выступать на равных со всеми.

– Должны быть и флаг, и гимн?

– Да. Я не вижу юридических причин, за что нас можно допускать в нейтральном статусе, – сказал Майгуров.

Также он прокомментировал новость о том, что 21 марта Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит иск в адрес Международного союза биатлонистов (IBU) по поводу отстранения россиян от международных соревнований.

– Рассмотрение иска – технический вопрос. Дальше наши претензии мы не пролонгируем. CAS просто должен соблюсти процедуру после того, как исполком IBU принял решение, а конгресс утвердил его. Теперь от CAS необходимы технические действия для того, чтобы дать оценку всем шагам .

– То есть истории с продолжением после 21 марта не будет?

– Скорее всего, да, – добавил глава СБР.

Нейтральный статус для спортсменов – не предательство России. Надо возвращаться, пока дают