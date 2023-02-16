Майгуров об идее допуска россиян в нейтральном статусе: «Если мы ничего не нарушили, давайте будем выступать на равных со всеми»

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России ОКР IBU Виктор Майгуров CAS Биатлон

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался об идее допуска российских спортсменов к международным стартам в нейтральном статусе.

– Думаю, у нас будет общая позиция ОКР по всем видам спорта, потому что нужно понимать: почему мы в нейтральном статусе, где это прописано? Если мы ничего не нарушили, давайте будем выступать на равных со всеми.

– Должны быть и флаг, и гимн?

– Да. Я не вижу юридических причин, за что нас можно допускать в нейтральном статусе, – сказал Майгуров.

Также он прокомментировал новость о том, что 21 марта Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит иск СБР в адрес Международного союза биатлонистов (IBU) по поводу отстранения россиян от международных соревнований.

– Рассмотрение иска – технический вопрос. Дальше наши претензии мы не пролонгируем. CAS просто должен соблюсти процедуру после того, как исполком IBU принял решение, а конгресс утвердил его. Теперь от CAS необходимы технические действия для того, чтобы дать оценку всем шагам IBU.

– То есть истории с продолжением после 21 марта не будет?

– Скорее всего, да, – добавил глава СБР.

Нейтральный статус для спортсменов – не предательство России. Надо возвращаться, пока дают

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10 комментариев

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Бартоломью Робертс
Ответ maripous
А какое продолжение может быть после КАС? Разве это не последняя инстанция?
В швейцарском суде. Но там примут иск только на нарушение процедуры.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
5658y8bs5f
Потому что сейчас российский флаг, к сожалению является ассоциацией с войной, агрессией и диктатурой. Тут два варианта, выступать под российский флагом, и заявить публично, о том что спортсмены против войны. Либо выступать под нейтральным флагом и просто продолжать молчать, как сейчас.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
maripous
А какое продолжение может быть после КАС? Разве это не последняя инстанция?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
JL JL
У вас будет позиция, какую вам пропишут.
0
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
NoWar
Ответ Vasily Ivanov
Интересно , почему они так рвутся выступать вместе с нацистами, фашистами , гомосексуалистами , допингистами, астматиками ? Хотят в очной борьбе доказать преимущество интернационалистов -натуралов ? Ну тогда это понятное рвение.....
Там платят больше
+1
0
+1
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Владислав88
Ответ Vasily Ivanov
Интересно , почему они так рвутся выступать вместе с нацистами, фашистами , гомосексуалистами , допингистами, астматиками ? Хотят в очной борьбе доказать преимущество интернационалистов -натуралов ? Ну тогда это понятное рвение.....
Потому что ни черта не умеют больше. А победы для нац. престижа - это всегда повод получить тёплые бюджетные места, где можно сидеть на конских окладпз, ничего не делая до конца жизни.
+5
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+5
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Биатлонная зима
Тянут кота за хвост, а тем временем ЧМ заканчивается
0
0
0
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Viks
– То есть истории с продолжением после 21 марта не будет? --- Идиотский вопрос от идиота. КАС - последняя инстанция.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Viks
«Если мы ничего не нарушили, давайте будем выступать на равных со всеми» --- Это он сейчас с кем разговаривает?
+2
0
+2
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Vasily Ivanov
Интересно , почему они так рвутся выступать вместе с нацистами, фашистами , гомосексуалистами , допингистами, астматиками ? Хотят в очной борьбе доказать преимущество интернационалистов -натуралов ? Ну тогда это понятное рвение.....
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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