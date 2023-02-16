Майгуров об идее допуска россиян в нейтральном статусе: «Если мы ничего не нарушили, давайте будем выступать на равных со всеми»
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался об идее допуска российских спортсменов к международным стартам в нейтральном статусе.
– Думаю, у нас будет общая позиция ОКР по всем видам спорта, потому что нужно понимать: почему мы в нейтральном статусе, где это прописано? Если мы ничего не нарушили, давайте будем выступать на равных со всеми.
– Должны быть и флаг, и гимн?
– Да. Я не вижу юридических причин, за что нас можно допускать в нейтральном статусе, – сказал Майгуров.
Также он прокомментировал новость о том, что 21 марта Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит иск СБР в адрес Международного союза биатлонистов (IBU) по поводу отстранения россиян от международных соревнований.
– Рассмотрение иска – технический вопрос. Дальше наши претензии мы не пролонгируем. CAS просто должен соблюсти процедуру после того, как исполком IBU принял решение, а конгресс утвердил его. Теперь от CAS необходимы технические действия для того, чтобы дать оценку всем шагам IBU.
– То есть истории с продолжением после 21 марта не будет?
– Скорее всего, да, – добавил глава СБР.
Нейтральный статус для спортсменов – не предательство России. Надо возвращаться, пока дают
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