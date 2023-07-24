Эдуард Латыпов: «С норвежскими биатлонистами хотелось бы месяц в группе побыть. Выцепить нюансы и потом использовать для себя»

Российский биатлонист Эдуард Латыпов выразил желание потренироваться с норвежцами.

– А с кем хотел бы провести тренировку?

– С норвежскими биатлонистами хотелось бы. Где-то месяц в группе побыть.

– Почему?

– Хочется выцепить нюансы и потом использовать их для себя, – сказал трехкратный призер Олимпийских игр.

Перед этим Латыпов также высказался о своих нынешних тренировках.

– Как считаешь, ты сейчас на пике своей спортивной формы?

– Сложно сказать, потому что мы не соревнуемся с лучшими в мире. По субъективным причинам, могу сказать, что в некоторых моментах неплох, но все же такие вещи познаются в сравнении. Только так можно определить свой уровень.

– Как изменились тренировки после объединения групп Каминского и Башкирова?

– Для нас изменений никаких: методика та же, только народу стало больше. Пока еще не все привыкли, потому что у нас этот сбор – первый в таком составе. Ребятам, которые были в группе Башкирова, наверное, нужно немного привыкнуть к новому плану. Пока мы все притираемся друг к другу.

– Говорят, что так конкуренция выше.

– С одной стороны, да, с другой – есть и минусы. Когда много народу, некоторые нюансы тренеры могут упустить. В маленькой группе, где 5-6 человек, тренеру легче. В этом, наверное, минус, а в конкуренции – плюс, – ответил Латыпов.