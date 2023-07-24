Эдуард Латыпов: «С норвежскими биатлонистами хотелось бы месяц в группе побыть. Выцепить нюансы и потом использовать для себя»
Российский биатлонист Эдуард Латыпов выразил желание потренироваться с норвежцами.
– А с кем хотел бы провести тренировку?
– С норвежскими биатлонистами хотелось бы. Где-то месяц в группе побыть.
– Почему?
– Хочется выцепить нюансы и потом использовать их для себя, – сказал трехкратный призер Олимпийских игр.
Перед этим Латыпов также высказался о своих нынешних тренировках.
– Как считаешь, ты сейчас на пике своей спортивной формы?
– Сложно сказать, потому что мы не соревнуемся с лучшими в мире. По субъективным причинам, могу сказать, что в некоторых моментах неплох, но все же такие вещи познаются в сравнении. Только так можно определить свой уровень.
– Как изменились тренировки после объединения групп Каминского и Башкирова?
– Для нас изменений никаких: методика та же, только народу стало больше. Пока еще не все привыкли, потому что у нас этот сбор – первый в таком составе. Ребятам, которые были в группе Башкирова, наверное, нужно немного привыкнуть к новому плану. Пока мы все притираемся друг к другу.
– Говорят, что так конкуренция выше.
– С одной стороны, да, с другой – есть и минусы. Когда много народу, некоторые нюансы тренеры могут упустить. В маленькой группе, где 5-6 человек, тренеру легче. В этом, наверное, минус, а в конкуренции – плюс, – ответил Латыпов.
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