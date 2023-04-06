Эдуард Латыпов: «На Кубке мира мало кто смог составить Йоханнесу Бо достойную конкуренцию. Надеюсь, в будущем мы сможем это сделать»

Эдуард Латыпов надеется, что в будущем россияне смогут составить конкуренцию Йоханнесу Бо

– Следил за выступлениями Йоханнеса Бо? Можно конкурировать с норвежцем, который выступал на великолепном уровне?

– Не все гонки видел, но достаточное количество гонок посмотрел. Трудно ответить на этот вопрос, он сейчас находится в прекрасной форме.

Хотелось бы сказать, что мы могли бы с ним конкурировать. Не в каждой гонке, в определенные моменты. Но пока мы не там, сложно дать объективную оценку.

В любом случае, он очень сильный спортсмен. На Кубке мира мало кто смог составить ему достойную конкуренцию, надеюсь, что в будущем мы сможем это сделать.

– Кого еще можешь выделить на чемпионате мира?

– Конечно, Йоханнес Бо доминировал, но если брать не норвежцев, то швед Понсилуома хорошо готов был, ярко добавил по сезону, смог конкурировать с Йоханнесом на лыжне, но у них была разница в стрельбе.

Остальные ребята шли в свою силу. Шведы дали бой в масс-старте, где выиграл Самуэльссон, – сказал .

Все знают, что Йоханнес Бо – великий, но не все знают почему. Вот объяснение по пунктам

Величайший сезон Йоханнеса Бо – такого не было ни у кого. Это он улетел в космос или соперники просели?