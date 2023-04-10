Александр Поварницын: «Если бы я бегал на Кубке мира, достаточно стабильно мог бы попадать в топ-30, пару раз – в топ-10 или даже в шестерку сильнейших»

Александр Поварницын считает, что на Кубке мира мог бы претендовать на попадание в топ-6.

– Как ты сумел сохранить мотивацию без международных стартов?

– Это именно мое внутреннее. Мне хотелось проявить себя после прошлого сезона, где я был запасным на Олимпиаде. Я начал тот сезон неплохо, но в его середине произошло небольшое выгорание после того, как не получились главные старты. Ставил перед собой цель держать себя на высоком уровне и получать удовольствие от гонок. Для этого нужно постоянно иметь физические кондиции, я к этому шел.

– сумел провести полноценный сезон?

– Да, это был хороший уровень для российских соревнований, гонки транслировались на ТВ. Это напоминало мировое первенство. Я надеюсь, что мы не потеряем этот уровень и будем дальше его повышать. Только мне кажется, что календарь нужно двигать в те места, где мы можем собирать больше болельщиков и создавать более комфортные условия для спортсменов.

– Но если говорить про твою форму, как смог бы выступить на Кубке мира в этом сезоне?

– Если бы я бегал на Кубке мира, то достаточно стабильно мог бы попадать в топ-30, пару раз смог бы попасть в топ-10 или даже в шестерку сильнейших. Это реально, были шансы.

– Следил за чемпионатом мира?

– Да, следил за доминированием . Безусловно, человек огромного таланта. Мы видим, что сейчас показывает такой уровень. Безусловно, если бы Эдик был там, то смог бы навязать конкуренцию. Остальные команды немного просели или Бо так сильно выступал, поэтому думаю, что мог бы заехать в топ-6, – сказал .