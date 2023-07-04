Губерниев о новой экипировке российских биатлонистов: «Великое наследие – прежде всего о людях, спортсменах, а не какие‑то слова на форме»
Дмитрий Губерниев высказался о новой экипировке российских биатлонистов.
Сегодня Союз биатлонистов России (СБР) представил форму сборной России для будущего сезона.
Концепция экипировки получила название «Биатлон с великим наследием».
«Сами нового ничего предложить не можем, будем наслаждаться славным прошлым. Это прекрасный девиз Союза биатлонистов России. Мне кажется, что великое наследие – прежде всего о людях, спортсменах, а не какие‑то слова на форме.
Все устремляются в будущее, а СБР живет прошлым. Остается их поздравить лишний раз, молодцы», – сказал Губерниев.
все импортное. сказку не могут придумать. чебуРАШКОЙ хвастаются. может эта форма пошита в России из российской ткани!??