Губерниев о новой экипировке российских биатлонистов: «Великое наследие – прежде всего о людях, спортсменах, а не какие‑то слова на форме»

Дмитрий Губерниев высказался о новой экипировке российских биатлонистов.

Сегодня Союз биатлонистов России ( ) представил форму сборной России для будущего сезона.

Концепция экипировки получила название «Биатлон с великим наследием».

«Сами нового ничего предложить не можем, будем наслаждаться славным прошлым. Это прекрасный девиз Союза биатлонистов России. Мне кажется, что великое наследие – прежде всего о людях, спортсменах, а не какие‑то слова на форме.

Все устремляются в будущее, а СБР живет прошлым. Остается их поздравить лишний раз, молодцы», – сказал .