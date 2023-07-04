Губерниев о новой экипировке российских биатлонистов: «Великое наследие – прежде всего о людях, спортсменах, а не какие‑то слова на форме»

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Дмитрий Губерниев стиль Биатлон

Дмитрий Губерниев высказался о новой экипировке российских биатлонистов.

Сегодня Союз биатлонистов России (СБР) представил форму сборной России для будущего сезона.

Концепция экипировки получила название «Биатлон с великим наследием».

«Сами нового ничего предложить не можем, будем наслаждаться славным прошлым. Это прекрасный девиз Союза биатлонистов России. Мне кажется, что великое наследие – прежде всего о людях, спортсменах, а не какие‑то слова на форме.

Все устремляются в будущее, а СБР живет прошлым. Остается их поздравить лишний раз, молодцы», – сказал Губерниев.

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3 комментария

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Cruel Snake
Володя со своими допинг /программами всё наследие уже про.... И не только в спорте
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Ярик01
Все устремляются в будущее - все это кто? Страна давно прошлым и живёт.
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Рус Киссенжер
так, по-моему,вся страна давно уже живёт только воспоминаниями о прошлых заслугах. за последние 30 лет ничегошеньки не создали ни ракеты,ни самолёта,ни автомобиля,ни мотоцикла,ни велосипеда,ни самоката,ни телевизора,ни магнитофона,ни шариковой ручки....
все импортное. сказку не могут придумать. чебуРАШКОЙ хвастаются. может эта форма пошита в России из российской ткани!??
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