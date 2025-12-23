Александр Тихонов: «Сейчас до запуска фильма про меня не хватает только денег. Я буду обращаться к населению России, чтобы помогли и скинулись»

Тихонов надеется на финансовую помощь от россиян для съемок фильма про себя.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал, что сейчас для создания художественного фильма о нем не хватает денег.

О том, что готовятся съемки, ранее сообщал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

«Когда-то меня поддержал министр спорта Дегтярев в том, что будет сниматься фильм про Тихонова. Сценарий четырех серий художественного фильма уже готов, но в России нет денег. Я буду обращаться к населению России, чтобы помогли и скинулись. Сейчас до запуска фильма про меня не хватает только денег.

У нас снимают преступность, порнуху, а больше ничего у нас нет на экране. Только старые послевоенные фильмы можно смотреть.

У нас все готово. Но толку сейчас утверждать актеров, если денег нет? Я просто хочу обратиться к населению России, чтобы поддержали фильм про меня», – сказал 78-летний Тихонов.