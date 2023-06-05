Шашилов про отношение к критике от Тихонова: «Дело житейское»

Тренер сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал об отношении к критике со стороны четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.

Ранее биатлонистки группы Шашилова встретились с Тихоновым на сборе в Раубичах.

– Легко согласились, учитывая годичной давности критику Тихонова в ваш адрес? Нелицеприятную.

– Дело житейское. Давно знакомы, когда-то немножко тренировались вместе. А так – почему нет? Молодежь, которая никогда Тихонова не видела, слушала с открытыми ртами.

Я за то, чтобы приглашать великих спортсменов. Каждый прошел трудный путь к признанию, у всех есть что сказать.

– Советовал Александр Иванович молодежи мумие принимать?

– Конечно. Я-то это слышал миллион раз, а им интересно. Конькобежцев бы белорусских тоже пригласил, они там сильные. А так на хоккей съездили Беларусь – Россия, поболели, – рассказал Шашилов.

Александр Тихонов: «Я бы близко не подпустил Шашилова к сборной. У него алкогольная зависимость постоянная, он позорит российский биатлон»