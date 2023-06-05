Шашилов про отношение к критике от Тихонова: «Дело житейское»

Теги Александр Тихонов сборная России жен Михаил Шашилов Биатлон

Тренер сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал об отношении к критике со стороны четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.

Ранее биатлонистки группы Шашилова встретились с Тихоновым на сборе в Раубичах.

– Легко согласились, учитывая годичной давности критику Тихонова в ваш адрес? Нелицеприятную.

– Дело житейское. Давно знакомы, когда-то немножко тренировались вместе. А так – почему нет? Молодежь, которая никогда Тихонова не видела, слушала с открытыми ртами.

Я за то, чтобы приглашать великих спортсменов. Каждый прошел трудный путь к признанию, у всех есть что сказать.

– Советовал Александр Иванович молодежи мумие принимать?

– Конечно. Я-то это слышал миллион раз, а им интересно. Конькобежцев бы белорусских тоже пригласил, они там сильные. А так на хоккей съездили Беларусь – Россия, поболели, – рассказал Шашилов.

Александр Тихонов: «Я бы близко не подпустил Шашилова к сборной. У него алкогольная зависимость постоянная, он позорит российский биатлон»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий