Тихонов о словах Майгурова про проблемы с патронами: «Смешно! Скоро будет и застрелиться нечем, если мы будем так жить»
Александр Тихонов прокомментировал слова Виктора Майгурова про проблемы с патронами.
«Майгуров заявил, что основной проблемой является нехватка и двукратное подорожание патронов? Стыдно такое говорить! В стране, обладающей около 30% запасов мировых недр земного шара, и нет денег на патроны?
Смешно! Скоро будет и застрелиться нечем, если мы будем так жить», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.
Майгуров о влиянии санкций на биатлон: «Основная проблема – патроны и их стоимость. С этим действительно беда»
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