Тихонов о словах Майгурова про проблемы с патронами: «Смешно! Скоро будет и застрелиться нечем, если мы будем так жить»

Теги Александр Тихонов сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Виктор Майгуров Биатлон

Александр Тихонов прокомментировал слова Виктора Майгурова про проблемы с патронами.

«Майгуров заявил, что основной проблемой является нехватка и двукратное подорожание патронов? Стыдно такое говорить! В стране, обладающей около 30% запасов мировых недр земного шара, и нет денег на патроны?

Смешно! Скоро будет и застрелиться нечем, если мы будем так жить», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

Майгуров о влиянии санкций на биатлон: «Основная проблема – патроны и их стоимость. С этим действительно беда»

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7 комментариев

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Пользователь Имени
В каком месте смеяться?
+5
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Додик Аксель
В Туле, Ижевске уже могли бы наладить производство отечественных патронов для биатлона.
+2
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velesss
Ответ Додик Аксель
В Туле, Ижевске уже могли бы наладить производство отечественных патронов для биатлона.
там уже давно нет немецких специалистов, а оборудование вывезенное из Германии в первой половине 20 века устарело и износилось ...
+3
-1
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velesss
АИТ почему не пояснил кто распоряжается 30% богатств России.
+1
0
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Viks
«Смешно! Скоро будет и застрелиться нечем, если мы будем так жить» --- И это уже будет не смешно...
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United
Я дам два патрона
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