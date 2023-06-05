«Система заставляет выбирать: либо там, либо тут, просуммировать регион и сборную не получится». Шашилов о ситуации с зарплатами

Теги сборная России жен Союз биатлонистов России Михаил Шашилов Биатлон

Михаил Шашилов объяснил ситуацию со снижением зарплат в сборной России по биатлону.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев сообщал, что несколько спортсменов лишились зарплат членов национальной команды.

– Вас коснулась тема зарплат, которые у одних сборников отняли, другим дали?

– Объясню то, что говорили всем тренерам. ЦСП выделил 32 ставки в районе 35 тысяч рублей каждая. Раньше можно было заводить члена сборной на половинную ставку, теперь нет.

Либо он получает целую зарплату в сборной, и тогда может рассчитывать лишь на 0,5 оклада в регионе, либо целиком стоит на довольствии в регионе и ни на что не претендует в сборной. Только так, чисто бухгалтерская особенность. Плюс к этому существуют надбавки за результаты.

Я обзванивал всю команду и спрашивал, кто сколько получает в регионе. Допустим, у спортсменки там оклад 80 тысяч. Ей нет смысла отказываться от половины и соглашаться на 35 тысяч в сборной, потому что в сумме выходит меньше.

Система заставляет выбирать: либо там, либо тут, просуммировать регион и сборную не получится. Из этого у меня в группе и исходили, не было никаких возмущений, все все понимали. Почему остались обиженные в других группах, вопрос не ко мне.

Возможно, стоило предметнее общаться со спортсменами, доходчивее им объяснять. Но у тех, кто возмущался, думаю, итоговое снижение дохода составило тысяч 10, не больше, – рассказал Шашилов.

«Как можно выполнить критерии для попадания в сборную, но не для получения зарплаты?» Подстава в биатлоне

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2 комментария

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Alex-VK
Всего 35 тысяч, а шума было как будто обобрали до нитки)))
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papadok
Если это правдивые цифры - я не хочу быть биатлонистом. Даже при наличии призовых, а тем более при их отсутствии. Лучше уж курьером. Тоже на свежем воздухе и физическая нагрузка, да еще с Губерниевым общаться не надо.
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