«Система заставляет выбирать: либо там, либо тут, просуммировать регион и сборную не получится». Шашилов о ситуации с зарплатами

Михаил Шашилов объяснил ситуацию со снижением зарплат в сборной России по биатлону.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев сообщал, что несколько спортсменов лишились зарплат членов национальной команды.

– Вас коснулась тема зарплат, которые у одних сборников отняли, другим дали?

– Объясню то, что говорили всем тренерам. ЦСП выделил 32 ставки в районе 35 тысяч рублей каждая. Раньше можно было заводить члена сборной на половинную ставку, теперь нет.

Либо он получает целую зарплату в сборной, и тогда может рассчитывать лишь на 0,5 оклада в регионе, либо целиком стоит на довольствии в регионе и ни на что не претендует в сборной. Только так, чисто бухгалтерская особенность. Плюс к этому существуют надбавки за результаты.

Я обзванивал всю команду и спрашивал, кто сколько получает в регионе. Допустим, у спортсменки там оклад 80 тысяч. Ей нет смысла отказываться от половины и соглашаться на 35 тысяч в сборной, потому что в сумме выходит меньше.

Система заставляет выбирать: либо там, либо тут, просуммировать регион и сборную не получится. Из этого у меня в группе и исходили, не было никаких возмущений, все все понимали. Почему остались обиженные в других группах, вопрос не ко мне.

Возможно, стоило предметнее общаться со спортсменами, доходчивее им объяснять. Но у тех, кто возмущался, думаю, итоговое снижение дохода составило тысяч 10, не больше, – рассказал Шашилов.

«Как можно выполнить критерии для попадания в сборную, но не для получения зарплаты?» Подстава в биатлоне