Александр Тихонов: «Я бы близко не подпустил Шашилова к сборной. У него алкогольная зависимость постоянная, он позорит российский биатлон»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону прокомментировал новость о том, что тренер женской сборной России Михаил Шашилов продолжит работу в команде.

«Если бы я решал этот вопрос, то близко бы его не подпустил к сборной. Меня сейчас спрашивали, какие у него положительные и отрицательные стороны – для меня у него все отрицательное. Тем более у него алкогольная зависимость постоянная, поэтому я даже не хочу обсуждать эту кандидатуру.

Результаты, которые показали две наши спортсменки на ( и – Sports.ru), от него не зависели. Они не с ним готовились. Не было бы их, не было бы никаких медалей.

Он позорит весь российский биатлон. Происходящее – просто сюр», – сказал Тихонов.