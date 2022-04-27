Александр Тихонов: «Я бы близко не подпустил Шашилова к сборной. У него алкогольная зависимость постоянная, он позорит российский биатлон»

Теги Александр Тихонов сборная России жен Олимпиада-2022 Ульяна Нигматуллина (Кайшева) Кристина Резцова Михаил Шашилов алкоголь и спорт Биатлон

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал новость о том, что тренер женской сборной России Михаил Шашилов продолжит работу в команде.

«Если бы я решал этот вопрос, то близко бы его не подпустил к сборной. Меня сейчас спрашивали, какие у него положительные и отрицательные стороны – для меня у него все отрицательное. Тем более у него алкогольная зависимость постоянная, поэтому я даже не хочу обсуждать эту кандидатуру.

Результаты, которые показали две наши спортсменки на Олимпиаде (Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина – Sports.ru), от него не зависели. Они не с ним готовились. Не было бы их, не было бы никаких медалей.

Он позорит весь российский биатлон. Происходящее – просто сюр», – сказал Тихонов.

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